Casos de gripe en San Juan: las claves para cuidarse ante contagios en aumento

lunes, 17 de junio de 2024 19:04

Los contagios de enfermedades respiratorias, tanto del tracto superior como inferior, se intensifican en San Juan en lo que se conoce como un comportamiento estacional. Ante ello, hay medidas de prevención que pueden reforzarse y que fueron protagonistas en la pandemia.

"El lavado de manos salva vidas; así lo destacó la Organización Mundial de la Salud. Es necesario que reforcemos esa conducta y que sea un hábito fuerte en estas semanas, sobre todo cuando llegamos del trabajo, escuela o estuvimos en un transporte público. Si no tenemos esa posibilidad, hay que contar con alcohol gel. Recuperar el llevarlo en mochilas y carteras para usarlo hasta tanto podamos lavarnos, es importante. Es una medida de protección personal muy efectiva", destacó la jefa de Epidemiología, Dra. Liliana Bertoni a Diario La Provincia SJ.

Expresó, además, que debemos reforzar "no tocarnos la cara con las manos sin higienizar y no se recomienda el uso de barbijo en lugares abiertos. No obstante, cuando una persona con síntomas de enfermedades respiratorias acude al médico, a consultorios de enfermedades respiratorias o a la guardia a consulta, sí puede usarlo. Esto es para cuidar a las personas que están allí y que acudieron por otras patologías y se evitan contagios de enfermedades de circulación viral".

De igual manera, si una persona está en un lugar cerrado, con poca ventilación y siempre y cuando se tiene síntomas de enfermedades respiratorias.

Por otra parte, la Dra. Bertoni destacó que siguen los operativos de vacunación antigripal y contra Virus Sincitial Respiratorio para grupos de riesgo. También está disponible la dosis en hospitales, centros de salud y vacunatorios.

Sobre internaciones, se registraron las primeras en San Juan por bronquilitis, Influenza A, COVID y neumonía. "Por ahora, la vacunación es sólo para los grupos de riesgo y es importante que reciban las dosis. Llevamos más de 85.000 colocadas", dijo.

Lo que hay que saber

El Ministerio de Salud, a través de la División Epidemiología y el Programa Provincial de Inmunizaciones, llevará adelante un operativo de vacunación para fortalecer la prevención, haciendo hincapié en los grupos de riesgo. Será este martes 18 de junio de 09:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas en el cruce de las calles Tucumán y Rivadavia, Capital.

El equipo de vacunadores llevará adelante la tarea de administrar las dosis de las diferentes vacunas que se encuentran en el Calendario Nacional; COVID; sincitial respiratorio; antigripal y VCN20.

En la ocasión, está convocada la población en general, particularmente aquellos pacientes con comorbilidades, denominados grupos de riesgo. Los asistentes deben concurrir con carnet de vacunación.