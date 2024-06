Ley Micaela: buscan capacitar a personal policial en todos los departamentos de San Juan

domingo, 16 de junio de 2024 19:35

La Secretaría de Estado y Seguridad y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano se encuentran trabajanodo de nabera conjunta para desarrollar un marco de acuerdo que permita brindar el contenido técnico de la Dirección de Género y Diversidad al personal de las fuerzas policiales.

"El objetivo es nutrir a los efectivos policiales de algunas herramientas que tienen que ver particularmente con la Ley Micaela, las cuales van en pos de la prevención para dar respuestas a casos determinados y detectarlos de manera oportuna", explicó el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier a Diario la Provincia SJ. "La idea es poder atender con idoneidad el caso cuando va una persona a pedir protección y que no se vayan sin respuesta", agregó.

Esta iniciativa se replicará en toda la provincia por pedido expreso del Gobernador Marcelo Orrego, el ministro Carlos Platero del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Secretario de Estado de Seguridad Gustavo Sánchez. "El equipo técnico de la Dirección de Género y Diversidad, que tiene su abogada, su psicóloga y su asistente social, u las capacitaciones tienen que ver con ser sensibles ante la problemática que van a plantear y saber cuáles son los ítems que marca la ley, hasta dónde puede llegar la fuerza policial y dar continuidad al proceso judicial", explicó.

Las capacitaciones también llegarán a la población, ya que "mucha gente no es consciente de que sufre violencia de género, no se siente y no se identifica como víctima". Para su ejecución, se buscará complementar con operativos de abordaje integral, recorriendo la provincia con esta actividad.

La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todos sus niveles y jerarquías, en las fuerzas de seguridad y armadas, y en los organismos descentralizados.