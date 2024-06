En San Juan, hay preocupación por la falta de denuncias de maltrato al adulto mayor

sábado, 15 de junio de 2024 17:17

San Juan no escapa a una realidad compleja que viven los adultos mayores y a la cual es difícil dar respuestas. Según especificaron desde el Programa Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los Mayores (ProNEAS) el hecho que no haya denuncias de maltrato no quiere decir que no exista.

"Hay mucho maltrato que no está cuantificado y no preguntamos a las personas y removemos cosas", señaló María Eugenia Vega encargada del área de fiscalización de instituciones geriátricas e integrante activa del programa a Diario La Provincia SJ. "Es muy difícil poder hacer un abordaje más efectivo ya que en todo caso deben ser ellos quienes hagan la denuncia y a veces no se encuentran en condiciones ni disponen de la autonomía necesaria para hacerlo", agregó en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

Al respecto agregó, "a veces el maltrato proviene del propio familiar que queda a cargo, no solo de los cuidadores en geriátricos", en ese caso, dijo que resulta muy difícil romper o tensionar los lazos familiares cuando hay agresiones de por medio.

"Muchas veces estas personas no están formadas para cumplir este rol y la carga de esos cuidados recae sobre ellas. Por eso es muy importante que también cuidemos al cuidador", agregó.

Según datos del último censo, la población de adultos mayores ha crecido considerablemente desde el 2010, llegando a 121.000 personas en San Juan. "Tenemos que tomar conciencia porque hay mayor cantidad de personas mayores que de nacimientos", advirtió.

Vega también remarcó la importancia de cuidar al cuidador, ya que son susceptibles de padecer patologías como la demencia. "Por lo general nos piden la importancia de cuidar al cuidador, que es susceptible de patologías como la demencia, son patologías que necesitan un mayor cuidado", explicó.

Desde el programa de protección al adulto mayor, se están realizando capacitaciones en los centros de salud para que el personal aborde preventivamente a los adultos mayores desprotegidos. "La idea es poder abordarlo en su totalidad para poder prevenir o retardar las dependencias que son evidentes en esta etapa", señaló la funcionaria.

Asimismo, el objetivo es poder rescatar al adulto mayor del domicilio y que se acerque al centro de salud, no solo cuando está enfermo, sino también para la prevención. "La idea es poder acercar herramientas como la escucha activa, el cuidado físico y psicológico. Por lo general, las cuidadoras son mujeres y quienes estén a cargo de un adulto mayor pueden acercarse al Ministerio de Salud", concluyó la Vega.