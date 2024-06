Puro corazón: a sus 34 años sufrió dos ACV y le da batalla al lupus concientizando

viernes, 14 de junio de 2024 17:12

A los 18 años, Marcela Amorese oriunda de Jáchal comenzó una batalla que cada día enfrenta con mucha voluntad. Los síntomas como dolores de cabeza, fragilidad y anemia comenzaron a indicarle que algo no andaba bien. Fue a Córdoba y allí dieron con el diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico (LES).

Los médicos le dijeron que podría llevar una vida normal, pero debía cuidarse mucho del sol, ya que los pacientes con lupus son fotosensibles. Pero en 2016, la salud nuevamente la puso a prueba. Su padre falleció y ella sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

"Se ve que el duelo y las cosas que me han pasado ese año, sumado al lupus que estaba activo, afectaron... Volver a retomar lass actividades costó, pero lo logré y en 2019 pude recibirme de técnica en análisis clínicos”, contó Marcela a Diario La Provincia SJ.

Concientización en Caucete

Sin embargo, la vida le dio otro golpe duro, con la llegada de la pandemia, en 2021, perdió a su madre por COVID y en el 2023 sufrió un nuevo ACV.

"Me sirvió para salir adelante y ayudar a la gente que tiene lupus. No me dejé estar, son cosas que pasan y si puedo dar testimonio de que se puede salir adelante, me gusta hacerlo", dice Marcela quien comenzó a hacer un curso de Lengua de Señas Argentinas en la Facultad de Filosofía con la idea de ayudar a esa comunidad.

Campaña en Chimbas

Actualmente, es miembro de la Asociación Amigos Lupus San Juan (ALUSAJ), donde orienta a las personas sobre dónde acudir y a qué médicos consultar. "Somos 30 personas, entre ellos dos varones, porque hay más prevalencia en mujeres que en hombres, sobre todo en edad fértil", explica.

10 de Mayo con algunas actividades

"Siempre decimos que se saquen las dudas, que pregunten. Muchas veces en internet se encuentra información que no es certera o verdadera. La idea es concientizar a la gente sobre esta enfermedad que poco se sabe, se desconoce y al principio da miedo", agrega.

Todos los 10 de Mayo por ley,se iluminan los edificios públicos de color lila.

Hace 9 años que la asociación trabaja en campañas, sobre todo para el Día Mundial del Lupus, en mayo. "Empezamos a pedir que en los edificios públicos se ilumine de color violeta", cuenta Marcel.

Marcela Amorese, a pesar de los desafíos que ha enfrentado con el lupus y los dos accidentes cerebrovasculares que ha sufrido, se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. A sus 34 años, no solo ha logrado salir adelante, sino que también se ha dedicado a concientizar y apoyar a otras personas que viven con esta enfermedad. Su testimonio y su labor como miembro de la Asociación Amigos Lupus San Juan son prueba de que, con determinación y el apoyo adecuado, se puede sobrellevar el lupus y sus complicaciones.