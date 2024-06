En San Juan, solo el 14% de los donantes de sangre son espontáneos

viernes, 14 de junio de 2024 20:57

Según los últimos datos oficiales, solo el 14% de los donantes de sangre en la provincia de San Juan son espontáneos, es decir, personas que acuden por voluntad propia para donar. Así lo reveló la directora del al Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), María del Rosario Roca a Diario La Provincia SJ, “el resto, el 84%, lo hace porque alguien les ha pedido que lo hagan”, expresó en el marco del Dia Internacional del Donante. Campaa de colecta en el Centro Cívico

"Nosotros estamos trabajando para que el 100% sea de donantes voluntarios, es más seguro, se cuida y si no se cuidó, no va a donar", dijo y agregó: "la idea es estimular y convocar a la gente a que done sangre de forma habitual. Que no esperen a donar porque alguien les pide, esa es la campaña este año".

Según expuso, la idea es seguir el modelo del Hospital Garraham, donde han logrado llegar al 100% de donantes voluntarios espontáneos tras un trabajo de 10 años, “es un donante más seguro, se cuida y si no se cuidó, no va a donar”.

Luego de que las reservas estuvieran al límite, dijo que actualmente se encuentran en equilibrio sobre todo en tipo 0 y 0 – los cuáles son los mas utilizados por que son donantes universales. “Gracias a la visibilizarían del tema, logramos superar esa situación crítica, pero ahora el desafío es lograr que la gente done sangre de forma habitual”, afirmó. En cuanto a la normativa actual, la directora explicó que "quienes tienen tatuajes o piercing deben esperar una o el último y pueden donar".

Campaa de colecta voluntaria en el Centro Cívico

Las estrategias que están implementando son la difusión, la sensibilización y la educación en la población. "Mucha gente desconoce la situación que hay hoy con la donación de sangre. Otro de los pilares es formar promotores de la donación. Hacemos colectas, salimos fuera del IPHEM, hacemos difusión con las municipalidades, ONGs u hospitales, convocando a una fecha. La comunidad concurre con muy buena respuesta, todo depende de la difusión en el lugar", concluyó la entrevistada.