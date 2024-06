Outlet en Rawson: el ticket promedio fue de $35 mil y predominaron los pagos con tarjetas

lunes, 10 de junio de 2024 09:56

Desde este el 7 de junio hasta el 9 de junio, el complejo La Superiora fue escenario de una nueva edición de su mega Outlet. En esta oportunidad, la nueva edición estuvo orientada al Día del Padre y los comerciantes desplegaron diferentes estrategias para cautivar a todos los sanjuaninos.

Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, sostuvo a los micrófonos de radio Sarmiento que "fue muy positivo. En este outlet que finalizamos el domingo, no es fácil sacar una estadística. El análisis que hicimos de la Cámara nos dio un ticket promedio de alrededor de $35 mil. Lo particular que tiene esto es que hemos metido 9 mil personas, esto si lo pasamos a los números los comerciantes hicieron entre $600 mil y $700 mil diarios. Eso la verdad es que es una gran ayuda en estas épocas que estamos viviendo. Venimos con una ventas bajas y no es muy esperanzador el ticket que vamos a manejar en el comercio en general para este fin de semana".

Luego, destacó que las expectativas no son muy buenas para este fin de semana previo al Día del Padre. "Siempre el Día del Padre no registramos un ticket que levantó la caja en el comercio. Esto pasa todos los años; hoy nos encuentra con esta crisis. Todavía no está el dinero del aguinaldo en las calles", comentó.

En lo que respecta al medio de pago en el outlet, Villordo subrayó que "el efectivo se vio muy poco, si fueron más con tarjetas y con medios de pago virtuales".