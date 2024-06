Inquilinos sanjuaninos, preocupados ante los aumentos del 250% y advierten un panorama complicado

lunes, 10 de junio de 2024 07:47

“Cada vez es más difícil poder vivir bajo un techo alquilado”. Así lo confirmó Víctor Bazán, desde la Asociación Inquilinos Sanjuaninos, quien además aseguró que desde que se derogó la Ley de Alquileres el impacto que sufrieron fue mucho más profundo, donde hoy es transitan un panorama que es “tierra de nadie”. Además, destacó que “no hay un orden jurídico qué diga qué hacer y qué contrato hacer”. Esto tornó un escenario más complejo para los sanjuaninos.

“El inquilino está cada vez peor. La verdad es que, a esto sumado a la devaluación de los últimos tiempos, aumentos de alquileres. Todo se está juntando a través de la inflación mientras los ingresos están cada vez muy por debajo. Esto es un deterioro muy grande que no sabemos cómo va a seguir en este tiempo”, sostuvo Víctor Bazán, de la Asociación Inquilinos Sanjuaninos a Diario La Provincia SJ.

Y agregó que los aumentos fuertes registrados fueron más del 250% en los últimos meses. “Es una locura, no hay bolsillo que aguante”, destacó. El referente en el tema indicó que realizaron una encuesta para ver de qué manera se está alquilando en esta “era de Milei”.

Sumado a este complejo panorama, el referente de la asociación indicó que “además de todo, la gran irregularidad que hay en el acceso a los servicios que tiene mucho de los inmuebles alquilados. Hay un solo medidor para todo un consorcio, nadie sabe cuánto paga de luz. Se hace una división supuesta, pero hay una persona que tiene 1 estufa y otras que tienen 10. Además, cuando hay un medidor y el consumo es elevado van perdiendo subsidios, y la luz es mucho más elevada. Una familia está pagando de luz similar cifra al costo del alquiler. Eso no se está tomando en consideración”.

En lo que respecta a aumentos, Bazán comentó que “tenemos un problema muy importante en Argentina con respecto a alquileres porque tenemos 3 leyes vigentes; dos leyes y una que no está más”. Y agregó que “tenemos la nueva era de Milei que arrancó desde diciembre con contratos que se vienen ajustando solo por el Índice Inflacionario y cada dos meses. Eso es muy duro para un inquilino porque encima se ajusta cada dos meses o tres meses como mucho y se toma siempre el último valor de referencia. En muy poco tiempo muy por encima de lo que se venía pagando y eso se ve reflejado en el aumento de la oferta, que tenemos en San Juan y en el país”.

Bazán subrayó que es bastante complejo y preocupante el escenario que transitan en lo que va de este 2024. “Tenemos una problemática en el acceso a la vivienda que en este último tiempo o siempre. Mejoró la oferta por dos simples causas; una porque la gente se fue a la casa nuevamente donde vivía con los padres y otra porque no puede pagar el alquiler porque no se ajusta a los salarios”, destacó.

Actualmente, el costo depende del inmueble que desean alquilar. Bazán comentó que el inmueble de un ambiente ronda los $100 mil a $150 mil, en la zona de Capital, Rivadavia o Santa Lucía. Después, el costo es un poco más bajo en la zona de Rawson y Chimbas. En los lugares más alejados se consiguen alquileres más baratos.

Luego, destacó que “no pedimos que el propietario nos regale una vivienda ni que los corredores nos regalen el precio del alquiler, pero sí decimos que los precios deben ser ajustados al valor real del inmueble que no es el del mercado que está imponiendo. Muchas veces se quiere ganar mucho más que el valor real del inmueble”.

Por otro lado, subrayó que “en estos contratos abusivos, cada 2 año o cada 1 como son ahora. El corredor inmobiliario se vuelve a beneficiar y cuanto más valga un inmueble para el corredor más es lo que le ingresa a él cuando tiene que cobrarle al inquilino”.

En esta primera etapa del 2024, “es un desastre” el panorama que transitan porque ven una ausencia del Gobierno Nacional en todo sentido. “Desde la Cámara de Diputados desde el ámbito legislativo donde no se está ninguna medida. La eliminación de la Comisión Inmobiliaria no lo están haciendo. De la parte del Gobierno estamos tratando de tener una reunión para contarles la problemática que estamos pasando, todavía no tuvimos la oportunidad de hacerlo”, aseguró. Y agregó que por el lado judicial tiene un amparo presentado en la Justicia Sanjuanina donde todavía no tienen la sentencia sobre la inconstitucionalidad del decreto impuesto por Milei, en diciembre.

“Desde los ámbitos generales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) no se está tomando ninguna medida y están dejando de lado a una problemática grave que es equivalente al 30% los ciudadanos de San Juan. Nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos que sea justo porque en definitiva somos personas que vivimos bajo un techo y la única manera de llegar a una vivienda es a través de un alquiler”, cerró.