Veterinaria integrativa: Laura, la sanjuanina que apostó por terapias naturales y ancestrales

La veterinaria integrativa, con terapias complementarias llegó a San Juan, dando pasos progresivos y demostrando su efectividad con resultados concretos. En la provincia, la médica veterinaria Laura Godoy Muñoz aplica su extensa e intensa formación en terapias complementarias a los tratamientos tradicionales en animales de compañía y en caballos, con excelentes progresos. ¿Lo distintivo?: se recurre a técnicas ancestrales y naturales que son muy bien toleradas y apuntan a la calidad de vida y curación de distintas enfermedades.

En diálogo con Diario La Provincia SJ, la Dra. Godoy Muñoz explicó que "son terapias complementarias ya que acompañan a la medicina alopática. Prefiero el paciente llegue por derivación porque no hay que descuidar la parte médica tradicional; tiene que venir con controles de su veterinario de cabecera. No obstante, otros tutores traen sus animales por motus propio ya que algo los motiva y saben que no les hará mal".

Entre sus pacientes, Laura tiene animales con cáncer, con patologías crónicas o tienen avanzada edad. En varios casos, sus terapias permiten disminuir la cantidad de antiinflamatorios que sí tienen efectos secundarios, a mediano plazo. Su apuesta por esta especialidad tuvo que ver con su experiencia de vida.

"Me trajo hasta este camino mi propia historia personal. Hace muchos años, viví una situación difícil con mi mamá que, después, falleció. Eso me llevó a desarrollar psoriasis y estas terapias me llevaron a que, desde hace años también, no me aparezca más. Creo que sí existe la mejoría y sanación en lo holístico. Así como pasa con las personas, sucede con los animales. Esto me apasiona y es un camino que no termina ya que permanentemente surgen novedades", resaltó.

Los animales reaccionan positivamente a la acupuntura. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Existen terapias que son complementarias y se pueden aprovechar para mejorar la calidad de vida del animal, son sanas, no tienen contraindicaciones y apuestan a la salud integral en cualquier tipo de enfermedad.

Entre ellas, "la acupuntura es una técnica que se puede aplicar en todos los seres que llevan energía. Es ancestral, con más de 5000 años. Trabajamos con los meridianos y con lo que es la energía que, si se mantiene en equilibrio, permite que el animal se mantenga sano".

En ella, la respuesta colaborativa de los animales es sorprendente. “Aunque en el inicio puede complicarse porque saben que vienen a la veterinaria, luego cambian. Es increíble cómo saben que esto les hace bien y se ponen contentos cuando vienen a la segunda y tercera sesión”. En esa terapia, se requieren al menos 4 sesiones y luego, ingresan a una fase de mantenimiento, dependiendo de la patología.

Para ayudar a crear esa respuesta, Laura también trabaja en aromaterapia y terapias manuales para relajarlos.

A su vez, también "realizo terapias de oncología integrativa. Se refiere a mejorar el estado inmunológico y emocional del animal para sobrellevar una enfermedad oncológica. Tuve casos de mejoría o que tumores se detuvieran o se achicaran en animales que no podían recibir el tratamiento oncológico común. Es el caso de los muy viejitos o que tienen otras patologías. Si está en terapia tradicional, ayuda a estabilizarlo en general".

La profesional señaló que también atiende animales que llegan afectados por la denominada “enfermedad de la garrapata”, que "tiene tratamientos prolongados ya que afecta la médula, la producción de glóbulos rojos y la producción de plaquetas e interfiere en la inmunidad del animal. Hay algunos que salen adelante rápido y otros que no. Por eso, la acupuntura y la moxibustión, que es una parte de la acupuntura que genera calor en algunos puntos específicos, y la autohemoterapia ayuda a los pacientes para complementar tratamientos tradicionales para que la médula empiece a funcionar y sea más fuerte”.

También aborda casos de gastritis crónica, alergias estacionales, problemas urinarios recurrentes, sobre todo en gatos, artritis, artrosis y múltiples enfermedades que pueden cronificarse y complica la calidad de vida de los animales y eso repercute a nivel familiar. Laura genera un ambiente especial para el animal, que no sube a camillas sino a una cómoda colchoneta a la altura del piso.

Los tutores, como le gusta llamar a Laura a las personas que están a cargo de los animales, expresó que “vienen convencidos y buscan a profesionales que puedan darle otras respuestas y tienen fe que existen. Otros, vienen confiados en la palabra del profesional que los deriva. Ante ello, les explico cómo se trabaja, les resuelvo dudas y resalto que esto me demandó muchos años de estudio y la medicina es muy importante, así como los estudios que se le realizan al animal. Por ejemplo, para la terapia cannabica se necesita saber si el hígado está bien. Hay que usar los recursos de manera inteligente para no dañar al animal. Lo mismo la citoterapia (a base de plantas y compuestos naturales), también debe adaptarse al paciente y saber qué tiene que utilizarse”.

En esa línea, Laura referenció que trabaja con hongos medicinales (adaptógenos para patologías oncológicas, por ejemplo) y cada uno de ellos se ajusta al tipo de enfermedad. “Ello me requirió mucho estudio y es importante que la gente sepa que puede venir con seguridad. Me gusta mantener un feedback con el veterinario de cabecera para que sepamos qué tratamiento aplica cada uno y qué se puede complementar y qué no. Cada individuo es distinto”. Cada vez más tutores llevan sus animales a la veterinaria para tratamientos integrativos.

“Nuestros gatos y perros son parte de nuestra familia y lo que percibo es que son animales que tienen mucho vínculo con sus tutores. Los niños y los animales son los primeros en nuestra familia en recibir nuestro estrés y cargas negativos. Se manifiestan en ellos. Y siempre recalco que no hay que olvidar que el animal vino de la naturaleza y que en ella está su sanación. Ellos, cuando eran libres y no estaban domesticados, se curaban con las mismas plantas del campo”, marcó.

En ese sentido, también valoró la alimentación natural. “Hay colegas que se dedican a ello y los derivo a mis pacientes y también es volver a lo ancestral. Hay muchas patologías que se fueron produciendo por el ritmo de vida que llevamos. Usamos mucho los alimentos balanceados porque no tenemos tiempo para cocinarles a nuestros animales pero hay opciones para volver a lo natural y depurar el organismo”.

En ese camino, la profesional pudo ser testigo que este giro de regreso a lo natural impacta en la familia que empieza a cambiar conductas y hábitos, desde lo alimenticio o la actividad física, como caminar y salir a pasear al perro. “La inactividad también genera enfermedades e impacta en lo energético. Somos un todo y la idea es tratar todo en un mismo círculo y darle orden para lograr el equilibrio, la sanación del ser y que eso se refleje de manera indirecta de nosotros mismos”, describió.

Una especialidad con proyección

Su labor trascendió las fronteras sanjuaninas y Laura fue convocada en Mendoza para trabajar con caballos de salto. Invitada por un colega, pudo aplicar tratamientos que tuvieron muy buenos resultados.

Y ahora, en San Juan, van conociendo de las bondades de estas terapias alternativas en caballos. “De a poco se extiende este conocimiento porque la gente tiene el lógico miedo de si le hará mal al animal ya que, más allá del vínculo con él, se trata de caballos de alto valor económico. Pero hay que entender que están exigidos deportivamente”.

En ellos, Laura aplica la ozonoterapia, que busca oxigenar el organismo y tiene muchos efectos positivos en los animales de competencia más la acupuntura, que calma dolores. Eso disminuye el uso de antiinflamatorios.

Al capacitarse en Estados Unidos así como Francia, Bélgica, la profesional descubrió que las terapias complementarias son muy usadas y los animales tienen su veterinario alopático y su veterinario acupuntor." Acá recién se está descubriendo y me convocan tanto para tratamientos de prevención o para preparar al animal que tendrá una competencia y quieren que el animal llegue sin dolor y con buena recuperación. También trato a quienes tienen una lesión crónica y tienen medicación y reposo y necesitan un empuje más para salir de la situación. También para los casos en los que el animal está retirado de la actividad deportiva por su edad y tiene lesiones de vieja data. Esto lo ayuda a equilibrarlo y que vuelva a tener una vida en su normalidad, tras el desgaste de su actividad".

Cómo acceder a las terapias

