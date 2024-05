Registro Civil: una denuncia contra la gestión anterior por faltante de dinero, a la Justicia Federal

jueves, 9 de mayo de 2024 15:11

Una denuncia interpuesta por la actual gestión del Registro Civil contra la anterior cambió de jurisdicción. Se fundamenta en un faltante de dinero por trámites de DNI y pasaporte exprés y al analizar el material, la Justicia local dará pase a la federal.

"El 7 de mayo se recibió una denuncia por parte de la directora del Registro Civil, manifestando que habría un faltante o no (se analiza) de unos fondos de una repartición del Registro Civil, que se encargaba de hacer pasaportes y DNI Exprés. Manifiestan que, a través de una auditoría que se había realizado en el Registro Civil, habían notado alguna irregularidad. Fue primero con balances, que no concordaban los montos que manejaba una oficina. Y cuando se audita esa oficina, se advierte que desde febrero a octubre del año 2023, la misma no había hecho depósitos de esas operaciones", dijo a Telesol, el fiscal Francisco Pizarro.

Destacó que "cuando se le intimó a esta oficina, realiza los depósitos y el banco le toma una porción de este monto, debido a que tenía que tener respaldo con los comprobantes correspondientes".

Resaltó que la directora del Registro Civil hace la denuncia "porque no saben de esos fondos, la cantidad de pasaportes y DNI que se realizaron. Hemos estado haciendo un análisis de la denuncia y hemos advertido que no somos competentes, ya que son fondos nacionales y son de competencia federal".

Lo que sigue, dijo Pizarro, es que este jueves o la semana próxima "sacaremos la resolución correspondiente, remitiendo la denuncia a los juzgados federales de la provincia".