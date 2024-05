Judiciales sanjuaninos hicieron un ruidazo en Tribunales por salarios

miércoles, 8 de mayo de 2024 15:03

Este miércoles, la Unión Judicial de San Juan realizó un ruidazo frente a Tribunales por varios puntos, la mayoría relacionados a cuestiones salariales y como reacción al adicional otorgado a los administradores del Poder Judicial. Además, presentaron una nota dirigida a la Corte de Justicia exigiendo inmediata respuesta a los reclamos que ya plantearon y que no tienen respuesta.

El punteo de pedidos incluía: aumentos salariales escalonados (mayor porcentaje para quienes menos cobran), sueldo mínimo de bolsillo por encima de la canasta básica y recupero del 25% acordado durante el 2023 que no se efectivizó. Asimismo un reordenamiento de escalafones, creación de escalafón técnico y cargos específicos, el Fondo Compensador para la Jubilación del 82% móvil y la reglamentación del concurso de ascensos con participación sindical.

El secretario de la Unión Judicial, Sebastián López destacó, puntualmente sobre el impacto de la acordada 31 en radio AM1020 que "nosotros tomamos conocimiento en el día de ayer de la acordada en sí, porque no había sido notificada, ni había sido publicada. Sabíamos que esto venía dirigido para los administradores de las oficinas judiciales, y uno podía hacer especulaciones al no tener precisiones sobre el documento público. La verdad que, cuando hemos visto los fundamentos de la Corte para el aumento, nos sorprende más en forma negativa por supuesto. Claramente la Corte dice beneficiar a los administradores por un buen desempeño de las estadísticas del funcionamiento de la Oficina Judicial, algo que los abogados no avalan, al menos la mayoría".

Y resaltó que la Corte creó un ítem para cobrar el aumento que abarca la duración de la función del administrador. "Los administradores pueden mostrar buenas estadísticas por todo lo que trabaja el personal. Entonces reconocen al administrador, pero no reconocen a todo el personal que es el que hace que esas estadísticas se funcionen. Y realmente eso es lo que indigna a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. El Presidente de la Corte, en su discurso de apertura del año judicial, también habla de mejorar la opinión que tiene la gente sobre el Poder Judicial y vienen con estas cuestiones sectoriales y estos planteos corporativos de grupos selectos, de íntima relación con la Secretaría Administrativa", dijo.