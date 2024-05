Por primera vez, San Juan contará con una delegación de la Asociación Celíaca Argentina

domingo, 5 de mayo de 2024 16:51

Este 5 de mayo es el Día de la Celiaquía y en San Juan dos madres vienen trabajando fuertemente para darle visibilidad y voz a todas las personas que padecen esta patología. Daniela Cangialosi y Silvana Montaña son las sanjuaninas que se unieron por una misma historia y desde este 2024 estarán al frente de la Delegación San Juan de la Asociación Celíaca Argentina.

La Asociación Celíaca Argentina es una asociación civil sin fines de lucro que fue pionera en América Latina. Tiene más de 45 años de trabajo continuo y acompañaron cada uno de los avances que dio el país en lo que respecta a celiaquía.

La Asociación tiene delegaciones y filiales en distintos puntos del país. En este escenario, Daniela comentó que es mamá de una nena con celiaquía y decidió unirse con Silvana para darle vida a un proyecto que tuviera como escenario en la provincia.

“Queríamos ver cómo podíamos crear alguna asociación de estas características. Nos pusimos en contacto con la Asociación Celíaca Argentina y nos dieron la posibilidad para abrir una delegación en San Juan como existen en diferentes lugares del país”, destacó Daniela Cangialosi a Diario La Provincia SJ.

Daniela y Silvana las sanjuaninas que llevan adelante el interesante proyecto en San Juan (Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ)

En la misma línea, subrayó que la asociación viene apoyando y brindando contención a las personas que llevan esta alimentación libre de gluten y a su familia. “Brindan asistencia y cumplen un rol muy importante en lo que es la información y concientización”, subrayó. Y agregó que brindan diferentes cursos, y difusión de todos los cuidados que se requieren. También, se forma un vínculo en todo lo que es la comunidad celiaca y los organismos intervinientes en la vida de la persona con celiaquía.

Respecto al escenario en San Juan, Daniela comentó que el objetivo es poder unir voluntades para encaminar cada una de las propuestas. “Nos mueve dejarles algo mejor a nuestras hijas; una ciudad más amigable con la celiaquía. También, a todas las personas celíacas de la provincia”, indicó la sanjuanina. La mujer resaltó que en San Juan no había delegación y no hubo en ningún momento, según les informaron de la Asociación Argentina.

“Nosotros consultamos a la Asociación Celiaca Argentina y nos dijeron que no había delegación y no hubo en ningún momento. El recuerdo que tienen es que no hubo asociación en San Juan. Si hubo otro tipo de asociaciones diferentes, pero no de la Asociación Celíaca Argentina. Sería la primera vez que se hace una delegación”, aseguró la sanjuanina.

Fue puntualmente en este 2024, cuando decidieron dar el paso de formar la asociación. Las sanjuaninas estuvieron en contacto con los referentes nacionales para tener en cuenta todos los lineamientos a seguir. “Estuvimos viendo cómo hacer y una vez que nos dieron la aprobación, abrimos nuestras redes sociales para que empiecen a sumarse y a poder difundir para todas las personas con celiaquía y cualquier persona que quiera interiorizarse en el tema”, sostuvo.

En cuanto a la repercusión en San Juan, Daniela subrayó que tuvieron muy buena aceptación en la provincia. En las redes sociales registraron un importante aumento en la cantidad de gente que se viene sumando. Además, tuvieron comentarios muy positivos y esto es un impulso que las alienta a seguir trabajando en este camino.

“Hemos mantenido algunas reuniones con algunos organismos del Gobierno. Ellos se mostraron muy contentos de que de alguna manera todas las personas con celiaquía puedan agruparse en algún lugar”, contó. Cuentan con una planificación y están en la etapa de abrir puertas – caminos para cumplir estos objetivos.

Entre los objetivos primordiales se encuentran el poder difundir para poder despejar dudas y desterrar mitos. La idea es poder conformar un entorno más amigable y mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía y sus familias.

Por último, Daniela resaltó que tienen pensado concretar más adelante un encuentro cara a cara para poder compartir experiencias. Lo que más demandan los sanjuaninos en las redes sociales son pedidos de información, recetas y concientización.

Para mayor información

Instagram: Delegación San Juan

Más detalles (ingresar al link)