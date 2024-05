Detrás de la fantasía: conoce a quienes dan vida a los mágicos duendes de la Feria de las Artesanías

domingo, 5 de mayo de 2024 08:05

Durmiendo en una rama, colgando de algún árbol o escondidos detrás de una roca. Los duendes generan ilusiones y alimentan la fantasía. Hay quienes están detrás de ellos e invitan a viajar a un mundo mágico, con sólo verlos de cerca. En la Feria Internacional de las Artesanías, que se desarrolla en el predio la Costanera en Chimbas, los duendes son protagonistas de la mano de creativos que modelan con sus manos cada detalle.

David es sanjuanino y Patricia cordobesa, cada uno cuenta con un stand en la Feria y sus duendes despiertan la imaginación. Quienes transitan por el lugar, no dudan en pararse unos minutos para contemplar cada diseño pero también para hablar con sus creativos y, en algunos casos, adquirirlos.

David Reta es sanjuaninos y hace 10 años transita el camino del diseño y creación de duendes. "Todo nació por un momento puntual. Mi señora y yo trabajamos en relación de dependencia y unas vacaciones no coordinamos. Siempre me gustaron los duendes, había algo que me atraía de ellos y un año dije: 'algo tengo que hacer, no me puedo quedar en mi casa sin hacer nada'", comenzó recordando a Diario La Provincia SJ.

Así fue como decidió empezar a probar el modelar con las manos y fue viendo qué salía de eso. "Busqué más o menos algo sobre cómo se hacía y arranqué. Algo salió, no era lo que está ahora porque con el tiempo fui mejorando la técnica", destacó confesando que nunca imaginó los rostros que podían tener esos duendes sino que dejó que fuera fluyendo en el momento. Para eso intenta "siempre cambiar y buscar otra técnica" para generar alternativas. Es todo modelado a mano, trabajando con porcelana en fría. Diseña desde la casa del duende hasta el cuerpo y las manos.

Si bien a él le atraen mucho más los duendes que están colgados o las piezas grandes, de 45 centímetros porque tienen "más realismo", el público es más variable y la elección depende del momento de cada persona. Pero también están aquellos que expresan algún rechazo a estas figuras.

"A la gente le llama mucho la atención pero hay a otros que no les gusta, por el mito que tienen de los duendes, que los relacionan con cosas malas. Pero yo le digo: 'nosotros hace ya tres meses estamos viviendo gracias a ellos totalmente, estamos viajando por toda la Argentina, a la vez sustentando el viaje con ellos'", expresó David.

En su stand se pueden encontrar duendes desde 3.500 pesos los más chiquitos en llaveritos, hasta las piezas más grandes que rondan los 60 mil pesos, pasando por los mediados de 25 centímetros en 9 mil pesos.

DE CÓRDOBA A LA FERIA DE SAN JUAN

Patricia Kucharczuk es oriunda de Carlos Paz y también ocupa un stand que atrae la atención de todos en la Feria. El camino de la creación de estos personajes fantásticos nació hace 22 años, también por una atracción que se generó de forma especial.

"Hago duendes articulados y de todo tipo, de todos los elementos como tierra, hadas de aire, sirenas de agua, dragones también. Todo modelado con porcelanas flexibles que es un material muy noble, que soporta la intemperie, se cae y no se rompe. Así que está espectacular", comenzó contando Patricia con voz pausada y una mística especial.

A ella le gusta mucho trabajar el realismo y cuando lo hace imagina la conexión que puede tener con quien lo ve. No tiene un duende preferido pero sí advierte que a muchos les gustan los dormilones o las haditas. Sin embargo la gente cuando pasa tiene conexiones distintas y depende de la personalidad e historia de quien los ve.

"En realidad, vos ves todos y el que te llama la atención es el que te elige a vos. Cuando llegás recién al stand y ves todos tenés que concentrarte para ver cuál es el que te está atrayendo. Ése es el que te elige a vos porque tienen la capacidad de ver nuestro aura", señaló subrayando que ella cuando los diseña, los hace pensando en una función protectora que tienen. "Todos son para la protección y abundancia pero la intención se la da uno, el poder se lo da uno", destacó.

Ésta es la tercera vez que participa de la Feria de las Artesanías y sus experiencias anteriores siempre han sido muy buenas. "La verdad que la gente de San Juan es espectacular. Siempre nos visitan en Carlos Paz y nos invitan para que vengamos y acá estamos", agregó.

Quienes llegan al stand se encuentra una variedad de precios, muchos de los cuales son muy accesibles. Se pueden encontrar con duendes chiquitos, que se llaman pulgarcitos porque son para los dedos o las lapiceras, a 3.500 pesos y de ahí para arriba los valores.