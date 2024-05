Valentina, la sarmientina que sueña con romper esquemas en el mundo de la costura

viernes, 31 de mayo de 2024 16:54

Valentina Rigazzio cuenta con un emprendimiento (Tu Estilo) que sumó una importante cantidad de seguidores en Instagram. La propuesta comenzó en 2020, y tras indagar diferentes videos en las redes sociales notó que con cualquier retazo de tela confeccionaban diferentes prendas. Esto despertó una chispa interna en la joven oriunda de Sarmiento que decidió incursionar en el mundo de la costura.

La sanjuanina comentó que desde pequeña siempre estuvo rodeada en el mundo de las agujas e hilos, ya que su madre y su abuela eran costureras. Desde siempre estuvo relacionada en el tema, pero nunca imaginó lo que iba a lograr con su propio esfuerzo.

Poco a poco, Valentina se animó a probar algunas costuras con las máquinas rectas que tenía en su casa. Intentó confeccionar un top con sus propias medidas y le gustó mucho como le quedó la prenda. No sabía nada de costura, pero por los conocimientos de su madre y abuela alcanzó un importante crecimiento y años después decidió perfeccionarse.

“Empecé con cosas muy básicas y pequeñas como tops, ruedos de pantalones, muy sencillas. Después nos empezamos a confeccionar ropa con mi hermana de lo que veíamos en YouTube donde buscábamos ideas. Hacíamos las prendas con lo que teníamos e íbamos transformando otras que ya teníamos”, destacó Rigazzio a Diario La Provincia SJ. Posteriormente, la joven decidió compartir en redes sociales su propuesta y despertó un gran interés.

En este escenario, la joven afirmó que comenzó a confeccionarse diferentes prendas y las publicaba en su cuenta de Instagram. Fue allí cuando empezaron a llegar los primeros encargos de sus seguidoras. La joven lleva dos años con su emprendimiento y confeccionó vestidos, y aseguró: “nunca pensé que iba a tener tanto impacto”.

Actualmente, la joven sanjuanina destacó que registró una importante demanda de pedidos de pollera para presentación de camperas. Además, recibe pedidos constantes para confeccionar vestidos para distintos eventos, pantalones, arreglos de sacos, entre otras cosas.

La joven se mostró muy agradecida con todos sus seguidores que acompañaron cada uno de sus pasos. Valentina es una apasionada de la costura y por ello decidió estudiar Diseño de Indumentaria para poder dar lo mejor a las personas que le hacen pedidos. La sanjuanina destacó que se siente muy orgullosa cada vez que ve a sus clientas usando las prendas que ella misma confeccionó.

Valentina tiene muy claro su objetivo y es por ello que todos los jueves y sábados viaja desde Sarmiento hasta Capital para perfeccionarse cada día un poco más. Sus familiares están muy orgullosos de sus pasos en la costura y sueña con superarse para marcar su impronta en la provincia. Su mamá y su abuela le contagiaron el amor por la costura. "Me sorprende mucho como un pedazo de tela se convierte en un vestido, remera o pantalón. Siempre les digo a mis clientas que telas les puede quedar bien y trato de transmitirles confianza para que estén contentas con el trabajo. Trato de ser amigable y de que mis clientas se queden contentas", resaltó.

"Me gusta trabajar con medidas más no con talles. No me gusta trabajar con talles y sobre un esquema. Me gusta llevarlo a la realidad, tomar las medidas, mis propios patrones y trasladarlos a la tela", subrayó.

Por último, aseguró que su gran sueño es poder contar con su propia tienda de ropa y mostrar cada uno de sus trabajos. "Aspiro a tener mi propia marca de ropa y sacar mis propias colecciones", comentó. Valentina destacó que busca mostrar sus diseños y algo diferente, que no es cotidiano a la vista y genere un gran impacto", concluyó.