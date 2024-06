Sanjuaninos apuestan por artefactos económicos para calefaccionar sus viviendas en este 2024

viernes, 31 de mayo de 2024 22:36

Con varias semanas de anticipación los sanjuaninos comenzaron a realizar recorridas para averiguar precios de aparatos de calefacción en los distintos locales de la provincia. Vale destacar que la demanda se anticipó a la temporada alta y registran un importante movimiento en lo que respecta a ventas. Desde estufa a leñas hasta caloventores son algunas de las propuestas más consultadas.

Referentes en el rubro aseguraron que en este 2024, las consultas se concentran puntualmente en artefactos que no generen mucho gasto energético. Estufa a leñas y salamandras son algunos de los más demandados de lo que va de la temporada.

Diario La Provincia SJ consultó a referentes dedicados al rubro para conocer costos, demanda y el panorama en general de las ventas de los aparatos de calefacción.

Oscar López, de Mil Fuegos, aseguró que registran muchas consultas y hay grandes expectativas. “Hay dos factores que influenciaron bastante en estas últimas semanas: uno el frío que arrancó bastante fuerte a diferencia del año pasado y el Hot Sale activó un poco más las ventas. El comentario común del 90% de los que van a comprar es evitar el uso del gas o electricidad con el tema de las subas de los servicios”, sostuvo López a Diario La Provincia SJ.

El referente de Mil Fuegos subrayó que tiene propuestas de estufas a leñas y es un boom. Actualmente, las propuestas van desde los $360 mil hasta $660 mil y destacó que si bien, este año se demoró un poco la reactivación en las ventas tras la incertidumbre económica.

“El comentario común es el tema de los aumentos de la suba de energía y de gas. La gente está apuntando a otras alternativas que no dependen de una factura. Nunca saber cuánto vas a pagar ni de luz ni de gas. Es una sorpresa no es algo que se pueda calcular”, comentó. Y agregó que “con esto no hay sorpresas. Compras la cantidad de leña, se gasta eso y listo”.

Sobre las expectativas, subrayó que “será un invierno mucho más frío que el anterior y más largo. El pico de las ventas siempre es entre mayo y julio”.

Por su parte, Luis Suárez, gerente de Dismar, remarcó que “la calefacción de gas viene a la par de la calefacción eléctrica. Se mueve muy poco las ventas están erradicadas en lo que es el tema de la electricidad. Sabemos que un calefactor eléctrico es caro, pero se está vendiendo mucho más la calefacción eléctrica. Generalmente el calefactor de gas tiene mayor rendimiento”.

Suárez sostuvo que la demanda de ventas se mantiene y grandes expectativas. Las estufas son las más consultadas por los sanjuaninos. Las estufas vienen con infrarrojo únicamente, y cuenta con un gran rendimiento. Luego, lo siguen las consultas de caloventores.

Actualmente, una estufa chica giratoria ronda los $63 mil, una común fija, $49 mil, un calefactor de mica está sobre los $45 mil. Un calefactor sin salida exterior de 3000 calorías ronda los $210 mil.

Por último, Suárez subrayó que las ventas se adelantaron en comparación a otros años debido a las bajas temperaturas.

Federico Barrionuevo, de CB Muebles, comentó que “venimos con ventas muy bajas con respecto al año pasado. Si bien los precios se quedaron estancados hace bastante con respecto a lo que son estufas, caloventores, y mayormente estufas eléctricas se vende, pero bajó mucho la venta”. El sanjuanino comentó que las consultas se concentran puntualmente en lo que son salamandras, se está vendiendo mucho más que las estufas a gas o eléctricas.

Barrionuevo comentó que las bajas temperaturas impulsaron las consultas y se adelantaron notablemente las ventas. “Con lo que son el tema de salamandra, pensábamos que no iban a salir tanto y se vendieron muchísimo”, resaltó. También, le siguen las estufas halógenas chicas, que son las más económicas.

Actualmente, una salamandra sale $112.500 y la estufa eléctrica parte de los $19.500. Los medios de pago más demandados son tarjetas, principalmente, y apuntan a lo que es plan reserva.

Respecto a las expectativas, Barrionuevo puso el foco en que esperan buenas ventas y hay gran expectativa.