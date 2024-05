El tabaco en bolsa, la opción que crece entre los fumadores de San Juan

viernes, 31 de mayo de 2024 13:51

En medio de un significativo aumento en los precios de los cigarrillos de hasta un 350%, los consumidores sanjuaninos están cambiando sus hábitos. Frente a esta situación, muchos fumadores han dejado de optar por las primeras marcas y han empezado a comprar tabaco en bolsa para armar sus propios cigarrillos.

Según representantes de la Federación de Kiosqueros de San Juan, las ventas de marcas líderes como Marlboro, Philippe Morris y Camel han disminuido aproximadamente un 30%. "Hemos visto una caída en las ventas de las primeras marcas. Ahora estamos trayendo cada vez más segundas marcas", declararon a Diario La Provincia SJ.

El costo de una bolsa de tabaco, que puede llegar a 4 mil pesos, resulta más económico en términos de rendimiento. "Realmente es muy conveniente, ya que aproximadamente cuesta lo mismo que un paquete de 20 cigarrillos. Esta tendencia es especialmente notable entre los jóvenes, e incluso podría considerarse una moda", señalaron desde la Federación.

Ante la pregunta de si los sanjuaninos están considerando dejar de fumar, la respuesta fue clara: "No observamos que dejen de consumir. Los fumadores buscan otras alternativas en lugar de dejar de fumar. Por eso ahora no traemos tantos paquetes de primeras marcas, pero sí de las más económicas, que se venden más de lo que se podría imaginar".

Además, ha crecido la compra de cigarrillos sueltos. "Cuando no les queda otra opción, recurren a comprar cigarrillos sueltos. Esta práctica es más común, desde principios de 2024 la hemos observado en cualquier momento", explicaron.

La Estrategia de los Kiosqueros

La crisis económica actual ha llevado a los kiosqueros a tomar medidas para proteger sus ingresos y los de sus clientes. "Ya no compramos por comprar. Nos dimos cuenta de que no es una inversión, sino una pérdida. Por eso hemos tenido reuniones y decidido no comprar más mercadería de la necesaria. Hoy en día, solo compramos lo que sabemos que vamos a vender y no mucho más. Es la manera de protegernos", concluyeron.