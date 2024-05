Melanie, la sanjuanina que antes de morir le pidió a sus padres que donaran sus órganos y salvó vidas

miércoles, 29 de mayo de 2024 21:55

El 30 de abril de 2016 no es una fecha más para la familia Argüello ni para la comunidad sanjuanina. Aquella madrugada, un siniestro vial frenó la vida de Melanie Argüello, una joven de 17 años que viajaba en moto junto a su novio por ruta 20, y sufrieron un fuerte choque. A causa del impacto, la adolescente quedó internada en grave estado durante una semana.

Pero la peor noticia llegó después. El 6 de mayo de ese año, debido al diagnóstico de muerte cerebral, la recomendación médica fue la desconexión. Con todo el dolor que eso conlleva su familia accedió, pero antes realizó uno de los gestos más nobles que puede existir, donar los órganos de Melanie. De esta manera en la antesala del 30 de mayo, Día Nacional de la Donación de Órganos, su familia busca promover esta práctica que salva vidas, bajo el lema "No nos llevemos los órganos al cielo".

"Cuando nos dijeron que Meli tenía muerte cerebral, con la familia tomamos la decisión de la donación de sus órganos. Tiempo después de su muerte, mis hijas me dijeron que Meli viendo una noticia, antes del accidente, dijo: 'Si alguna vez me pasa algo, quiero que donen mis órganos'. Ella tenía mucho cariño a los niños y pensando en eso, cumplimos su voluntad", comenzó recordando Verónica, hermana de Melanie, a Diario La Provincia SJ.

Verónica y Liliana, hermana y mamá de Melanie.

Con aquel acto, los órganos de la adolescente sanjuanina llegaron al menos a cuatro personas en todo el país que se encontraban en emergencia y los necesitaban. Ese fue el pilar que la familia encontró para paliar el dolor de su pérdida y sentir, de alguna manera, que Meli sigue con ellos.

"El hígado de ella fue para un nene que tiene la edad de mi hijo, 10 años u 11 años y una de sus córneas la recibió una chica. Hubo otras dos personas que recibieron sus riñones (...) Es muy lindo saber que ella aún vive entre nosotros, más allá de los recuerdos, pero está en vida, porque hay un pedacito de ella en cada persona que ha podido salvar", recalcó Verónica con gran emoción.

"No nos llevemos los órganos al cielo, porque acá en la tierra hay mucha gente que lo necesita. A partir de lo que pasó, yo expresé ser donante de órganos también, así que si a mí algún día me pasa algo, les digo a mis hijos que hagan lo que hicimos con los órganos de mi hermana. Me motiva mucho esto y también motivar a la gente. Es una decisión muy difícil, es muy dolorosa en el momento, porque estás perdido, no sabes qué decidir, pero de pronto te empiezan a hablar, conocés que puede haber un niño que está en estado de emergencia nacional y te pones a pensar en eso. ¿Por qué no dar un pedazo de vida a esa persona que lo está necesitando?", agregó.

Como familia, este jueves no tan sólo recordaran a Melanie, sino también pensarán en aquellos que recibieron parte de ella y que hoy pueden disfrutar de una mejor salud.

"No estamos en ninguna agrupación, pero sí nos gustaría. Promovemos esto como familia desde el punto de vista de lo que es la familia. Creemos que incentivar a la donación de órganos es importantísimo y ojalá más personas se sumen a integrar el registro en el país", cerró.

En 2016, la muerte de la adolescente conmovió a San Juan. Walter Quiroga manejaba un Peugeot 206 que chocó a Melanie Argüello y a su novio Leonardo Aguilera, de 23 años, cuando iban en moto por calle Hipólito Yrigoyen, a la altura de la rotonda en la que la calzada se convierte en Ruta 20, el 30 de abril de 2016. Tras días de agonía, le diagnosticaron muerte cerebral y falleció. Aguilera quedó en grave estado y quedó con el 85% de discapacidad.