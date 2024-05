Conflicto salarial entre UTA y empresarios: qué dijo Gobierno sobre un probable aumento del boleto de colectivos

miércoles, 29 de mayo de 2024 10:44

Este miércoles se realizará una audiencia clave en la Subsecretaría de Trabajo entre empresarios de colectivos, Gobierno provincial y el gremio UTA San Juan. Es que el conflicto salarial afectó la prestación de servicio de colectivos, en la mañana de martes, lo que motivó la reacción y acción de Gobierno para garantizar el transporte público. Tras declarar ilegal la restricción de servicios que UTA iba a realizar en la noche del martes, se busca negociar cómo poder solucionar el reclamo de los choferes. Piden que San Juan tenga el mismo acuerdo salarial de AMBA, con un sueldo básico de $1 millón.

Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte, detalló en radio Sarmiento que "no fue menor la situación desagradable que vivieron los sanjuaninos ayer en la mañana por la falta del servicio. Eso ha motivado a la reacción y las medidas que, desde el gobierno provincial, se han tomado. Nosotros permanentemente estamos en contacto tanto con la parte laboral como con los trabajadores y las empresas para ir sabiendo cómo se desenvuelve el sistema. También, los problemas o las situaciones que tiene y poder darle respuestas a los usuarios, que también nos van indicando cuáles son las correcciones que hay que hacer. En esto, sabíamos que hay una discusión salarial pero lo que no sabíamos es que se iba a tomar una medida de esta manera intempestiva e ilegal".

Expresó que UTA debió informar a Gobierno con 24 horas de anticipación cualquier acción que afecte el servicio, para tomar recaudos, y eso no se cumplió. "Lo que se hizo ayer estuvo mal porque el perjudicado fue el usuario; el sanjuanino a pie que toma el servicio".

Resaltó que, ayer en la mañana, no restringieron o demoraron el servicio todas las líneas y por ende, todos los choferes. "Entonces nos encontramos, ayer, frente al análisis que nos avisaban que había dos metodologías: o demoraban el servicio en las cabeceras o en los paradores o dejaban, había choferes que lo que hicieron fue dejar pasajeros en las paradas, sin alzarlos. Frente a esta circunstancia hay que aclarar que no ha sido todo el sector, no han sido todos los trabajadores. Pero todas las empresas tuvieron inconveniente con esto".

Marcó que, frente a esa situación, "recibimos instrucciones por parte de la ministra de Gobierno y del subsecretario de Trabajo y se tomaron decisiones en la secretaría a mi cargo, que controla el servicio. Tendremos que sancionar con multas económicas a las empresas por no haber dado o no haber garantizado el servicio funcionando de manera correcta. Y la subsecretaría de Trabajo va a tomar dos medidas: una, es sancionar a la parte gremial por haber tomado esta medida intempestiva y no anunciada de manera correcta, y por la otra, que es lo más importante, se ha convocado una conciliación obligatoria para mantener el diáogo abierto. Es el hecho de que las partes están obligadas ahora a sentarse a conversar, en el ámbito de la subsecretaría de Trabajo, para que la discusión salarial se encauce de otra manera y se eviten tomar estas medidas".

Qué pasará con el boleto de colectivos

Molina detalló cómo se compone el precio del boleto y la manera en que se ve afectado por diferentes elementos. "Hay cuatro factores que van a afectar siempre la estructura del costo del boleto. Tres son principales y uno tiene menos peso en la incidencia. Uno es el combustible, que se lleva más o menos un 27 a30% del costo del boleto. El otro es el salario, que está en esos porcentajes, 27 a30% y depende cómo impacte. Y el otro es la inversión, que es la compra de unidades. El resto son cuestiones administrativas, pagos de impuestos, etc., que no superan el 10%. Dicho esto, los trabajadores del sector están solicitando una recomposición salarial, con relación a lo que se ha pagado en el AMBA"..

Y agregó que "el salario inicial del chofer de colectivo en San Juan es de 737.000 pesos y se le suma la antigüedad. Y el promedio de antigüedad que tienen los choferes en la provincia de San Juan, son 12 años. En AMBA se firmó que en junio se alcance un básico de $1 millón. A diciembre, cuando nosotros asumimos, la Nación aportaba una parte del subsidio al transporte para sostener el sistema de transporte del país. Tanto del AMBA como del interior. Pero de los 503 millones que recibía San Juan para contener el boleto, ahora se recibe cero pesos. Ese arreglo salarial en AMBA no condice con lo que pasa en San Juan".

En esa línea, Molina expresó que, no obstante, "el aumento salarial se tiene que cubrir con un aumento de boleto, o con subsidio. El aumento salarial creemos que los trabajadores lo tienen que tener en relación a cómo se vive en la provincia de San Juan. Para que se pueda dar este aumento salarial, vamos a tener que revisar tarifa. Es aumento de boleto y es el sanjuanino que va a tener que hacer el esfuerzo. Es una posibilidad. Si es subsidio, esta otra parte va a venir de la mano de lo que pueda hacer el gobierno de la provincia".

Durante la gestión actual, el aumento del boleto de colectivos se dio en dos oportunidades: de $60 a $200 y de $200 a $470, para la primera sección.

Molina recordó que "tuvimos fuertes incrementos salariales y fuertes aumentos en el combustible, en el periodo de diciembre y enero. De acuerdo a cómo dé la negociación salarial, que va a salir de esta conciliación obligatoria, sería una nueva suba de boleto o de acuerdo a cómo se den los números, si la provincia tuviera tendrá que aportar o hacer una compensación tarifaria".