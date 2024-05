Colectivos en San Juan: se reprogramó la audiencia de conciliación obligatoria

miércoles, 29 de mayo de 2024 13:09

Este miércoles estaba prevista la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo por el conflicto salarial entre UTA y los empresarios de colectivos (ATAP). Está enmarcada en la conciliación obligatoria dictada por afectarse el servicio de transporte de pasajeros, con demoras en algunas líneas este martes y por declararse ilegal la restricción de servicios de choferes, anunciada para la noche del martes. No obstante, la reunión no se realizó y se conocieron los motivos.

ATAP, entidad que nuclea a los empresarios, no se dio por notificada con cédula de citación y ello llevó a que no participaran del encuentro en la Subsecretaría. Sí asistieron los representantes de UTA seccional San Juan. Debido a esta situación, se reprogramó la audiencia para este jueves, en la mañana.

Tras la afectación del servicio de la mañana del martes, Marcelo Molina, secretario de Tránsito y Transporte, detalló en radio Sarmiento que "recibimos instrucciones por parte de la ministra de Gobierno y del subsecretario de Trabajo y se tomaron decisiones en la secretaría a mi cargo, que controla el servicio. Tendremos que sancionar con multas económicas a las empresas por no haber dado o no haber garantizado el servicio funcionando de manera correcta. Y la subsecretaría de Trabajo va a tomar dos medidas: una, es sancionar a la parte gremial por haber tomado esta medida intempestiva y no anunciada de manera correcta, y por la otra, que es lo más importante, se ha convocado una conciliación obligatoria para mantener el diáogo abierto. Es el hecho de que las partes están obligadas ahora a sentarse a conversar, en el ámbito de la subsecretaría de Trabajo, para que la discusión salarial se encauce de otra manera y se eviten tomar estas medidas".

Molina detalló cómo se compone el precio del boleto y la manera en que se ve afectado por diferentes elementos. "Hay cuatro factores que van a afectar siempre la estructura del costo del boleto. Tres son principales y uno tiene menos peso en la incidencia. Uno es el combustible, que se lleva más o menos un 27 a30% del costo del boleto. El otro es el salario, que está en esos porcentajes, 27 a30% y depende cómo impacte. Y el otro es la inversión, que es la compra de unidades. El resto son cuestiones administrativas, pagos de impuestos, etc., que no superan el 10%. Dicho esto, los trabajadores del sector están solicitando una recomposición salarial, con relación a lo que se ha pagado en el AMBA".

Y agregó que "el salario inicial del chofer de colectivo en San Juan es de 737.000 pesos y se le suma la antigüedad. Y el promedio de antigüedad que tienen los choferes en la provincia de San Juan, son 12 años. En AMBA se firmó que en junio se alcance un básico de $1 millón. A diciembre, cuando nosotros asumimos, la Nación aportaba una parte del subsidio al transporte para sostener el sistema de transporte del país. Tanto del AMBA como del interior. Pero de los 503 millones que recibía San Juan para contener el boleto, ahora se recibe cero pesos. Ese arreglo salarial en AMBA no condice con lo que pasa en San Juan".

En esa línea, Molina expresó que, no obstante, "el aumento salarial se tiene que cubrir con un aumento de boleto, o con subsidio. El aumento salarial creemos que los trabajadores lo tienen que tener en relación a cómo se vive en la provincia de San Juan. Para que se pueda dar este aumento salarial, vamos a tener que revisar tarifa. Es aumento de boleto y es el sanjuanino que va a tener que hacer el esfuerzo. Es una posibilidad. Si es subsidio, esta otra parte va a venir de la mano de lo que pueda hacer el gobierno de la provincia".