San Juan, sin colectivos en la noche: la medida de UTA será martes y miércoles, si no hay acuerdo

martes, 28 de mayo de 2024 09:54

UTA San Juan anunció que este martes cumplirán con una retención de servicios y los colectivos no levantarán pasajeros desde las 21:30 hs. y terminarán su recorrido, sin retomar labor en la noche. Reclaman que se firme en la provincia el mismo acuerdo salarial que rige en AMBA y los empresarios les expresaron que no pueden pagarlo. La medida que se cumpliría hoy, de no mediar acuerdo, se replicará este miércoles también.

Héctor Maldonado, secretario general de UTA San Juan, destacó en radio AM1020 que "la retención de servicios la haremos hoy y mañana (por el miércoles) y el jueves nos reuniremos nuevamente con los cuerpos de delegados, a los fines de evaluar si hemos tenido algún contacto con la Cámara Empresaria. De no ser así, por supuesto el jueves ya decidiremos medidas mucho más contundentes y más drásticas. Ojalá que no nos lleven a ese terreno, pero no podemos seguir esperando que la Cámara siga manifestando los mismos problemas de siempre. Esto es que necesitan más tarifas y más subsidios. Eso no es un problema de los trabajadores".

Dijo que "a partir de las 21:30 hs., aquella unidad que esté en su recorrido por supuesto lo va a terminar. No se va a dejar varado ningún usuario. Y las unidades, cuando vayan llegando a sus paraderos, van a guardar sus unidades y las últimas ya estarían en sus lugares a las 22 hs. Se reactivará el servicio a las 5:30 hs. del miércoles".

Sobre lo que UTA San Juan pretende como acuerdo salarial para San Juan detalló que "lo que se acordó a nivel nacional fue que el mes de mayo seguía la misma escala pero tenía una suma de $250.000 que se pagaba el 15 de mayo. Posteriormente, se paga otra suma de $250.000, el 14 de junio y en julio, se cambiaba la escala y pasaba a $1 millón de básico inicial. Esperamos que en el transcurso de hoy podamos volver a dialogar y que seamos convocados para llegar a una solución y no tener que tomar ningún tipo de medidas".