San Juan habilitó consultorios especiales para infecciones respiratorias: las claves y cómo funcionan

Las bajas temperaturas, los lugares cerrados y con poca ventilación y la natural convivencia favorecen la circulación de enfermedades que causan infecciones respiratorias. Previendo que las guardias tienen gran demanda, tanto de niños como de adultos, el Ministerio de Salud habilitó consultorios especiales que se enfocarán en atender casos de Infecciones Respiratorias Bajas (IRAB) en hospitales y centros de salud en todas las sanitarias.

La jefa de la División Epidemiología, Dra. Liliana Bertoni expresó a Diario La Provincia SJ que "desde el Ministerio de Salud de la provincia hemos bajado un dossier para todos los profesionales de la salud, los hospitales, los micro hospitales, los centros de salud y los distintos niveles de atención para ofrecer a los pacientes una atención estratificada y según la necesidad de cada caso. Con ello, se adaptaron los espacios y consultorios de los diferentes centros de salud a las necesidades que pueda tener cada situación de severidad, según cada caso de infección respiratoria en particular".

En ello, se recomendó que "los pacientes que asistan por síntomas respiratorios, debieran hacerlo con una protección de todo lo que es cara y boca, en lo posible con un barrijo quirúrgico. El paciente y su acompañante, en el caso de que esté así como el médico que lo va a atender o el profesional que lo va a asistir también debe utilizar el barrijo quirúrgico. No hace falta otro barrijo, solo el quirúrgico en estos casos, que haya síntomas respiratorios".

Sobre la forma de trabajo de estos consultorios, explicó que "se va a generar un circuito de atención diferenciado en cada hospital para los pacientes que tengan síntomas respiratorios, para que no esperen en contacto con otros que, a lo mejor, van por otra causa".

La Dra. Bertoni también recordó que es importante reforzar el cuidado y la prevención de contagios de las enfermedades respiratorias. "En cuanto a las familias y a los pacientes, a los niños particularmente, que son los que más se enferman en esta época, hay que recuperar en casa y en la escuela, la higiene de manos. No hay que olvidarse de las medidas que aprendimos con la pandemia de COVID. La higiene de manos, que si no hay agua y jabón, puede usarse el alcohol gel. También el tratar de no tocarte la cara con las manos, el tratar de, si uno tose o estornuda, cubrirse con el pliegue del codo. También, en lo posible, si está uno febril, no asistir al trabajo o a la escuela, para no estar en la fase de mayor contacto con la infección viral. Hay que mantenerse en reposo hasta que el médico lo indique".

.Resaltó que "la higiene de manos, la higiene de superficies y de picaportes, que son los que más tocamos, es muy importante. La Organización Mundial de la Salud asegura que "lavar manos salva vidas" y esto es real".

Sobre el panorama epidemiológico actual en San Juan, destacó que "aun hay pocos casos de internaciones por complicaciones con enfermedades como neumonía, por ejemplo. Lo que estamos visualizando, desde la vigilancia, son muchos cuadros de vía respiratoria aérea viral, que afecta la vía aérea superior. Hay muchos resfríos y rinofaringitis, sin todavía compromiso de vía aérea inferior, es decir, respiratorio bajo. Hemos tenido algunos casos de neumonía viral y bronquiolitis, pero muy pocos, pero es cuetión de tiempo y que persistan estas condicioes de frío para que empecemos a tener cuadros de vía aérea inferior e internaciones por este motivo".

En ello, hizo hincapié en que "estamos insistiendo mucho en la inmunización para trabajar en lo que es medicina preventiva. Sobre todo, aplicarse la vacuna antigripal y en las embarazadas, la vacuna contra el virus respiratorio sincitial para proteger al recién nacido de la bronquiolitis".

Dónde están los consultorios

Zona Sanitaria I

Capital

Centro de Salud Dr. Alfonso Barassi – 7:00 a 16:00 horas

Centro de Salud Las Margaritas – 7:00 a 12:00 horas

Chimbas

Centro de Salud Baez Laspiur. - 7:00 a 13:00 horas

Centro de Salud Ramón Carrillo – 7:00 a 13:00 horas

Centro de Salud Villa Observatorio – 7:00 a 13:00 horas

Santa Lucía

Centro de Salud Ibone Silva - 7:00 a 13:00 horas

9 de Julio

Centro de Salud Arturo de la Colina - 7:00 a 18:00 horas

Zona Sanitaria II

Caucete

Hospital Dr. Cesar Aguilar Guardia de 24 Horas

Angaco

Hospital Rizo Esparza Guardia de 24 Horas

25 de Mayo

Hospital 25 de Mayo Guardia de 24 Horas

San Martín

Hospital Dra. Stella Molina Guardia de 24 Horas

Valle Fértil

Hospital Dr. Alejandro Albarracín Guardia de 24 Horas

Zona Sanitaria III

Albardón

Hospital Dr. José Giordano. Guardia de 24 Horas

Centro de Salud La Laja. 8:00 a 12:00 horas

Centro de Salud Campo Afuera - 8:00 a 12:00 horas

Jáchal

Hospital San Roque. Guardia de 24 Horas

Huaco

Hospital Buenaventura Luna - Guardia de 24 Horas

Iglesia

Hospital Tomás Perón. 8:00 a 13:00 horas

Zona Sanitaria IV

Rivadavia

Hospital Dra Julieta Lanteri . Guardia de 24 Horas

Centro de Salud La Bebida 7:00 a 19:00 horas

Centro de Salud Rodríguez Pinto - 7:00 a 19:00 horas

Centro de Salud Rivadavia Norte -7:00 a 19:00 horas

Barreal

Hospital Barreal. Guardia de 24 Horas

Calingasta

Hospital Dr. Aldo Cantoni. Guardia de 24 Horas

Ullum

CIC Ullum 7:00 a 19:00 horas

Zonda

Centro de Salud Zonda 7:00 a 19:00 horas

Zona Sanitaria V

Rawson

Consultorios de Pediatría Centro de Adiestramiento Rene Favaloro. 7:00 a 18:00 horas

Consultorio de Guardia Medica Centro de Adiestramiento Rene Favaloro. Guardia 24 horas

CAPS Valle Grande 7:00 a 18:00 horas

CAPS Rio Blanco 7:00 a 18:00 horas

CAPS Dr.: Elio Cantoni 7:00 a 18:00 horas

CAPS Capitán Lazo – 7:00 a 12:00 horas

CAPS Maurin Navarro -7:00 a 12:00 horas

CAPS Cristo Rey - 7:00 a 12:00 horas

CAPS Colonia Rodas -7:00 a 12:00 horas

CIC. Villa Angélica 7:00 a 12:00 horas

CIC Medano de Oro 7:00 a 12:00 horas

Pocito

Hospital Federico Cantoni. Guardia 24 horas

Sarmiento

Hospital Dr. Ventura Lloveras. Guardia 24 horas

Micro Hospital Los Berros. 7:00 a 13:00 horas