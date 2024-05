Colectivos en San Juan: UTA descartó una medida sorpresiva esta mañana

martes, 28 de mayo de 2024 09:19

Esta mañana, pasajeros de las diferentes líneas de RedTulum advirtieron demoras en sus viajes y que no se respetaron los horarios. En redes sociales y mensajes a medios de comunicación, resaltaron que pasaron intenso frío y hasta desistieron de llevar a chicos a la escuela o incluso, de ir a trabajar por las notables tardanzas. No obstante, UTA San Juan destacó que no hubo "paro sorpresivo" sino una acción puntual que no debería haber generado demoras en el servicio.

El secretario general de UTA, Héctor Maldonado destacó en radio AM1020 que "no fue un paro sorpresivo. Ayer, bajamos mandato a nuestro cuerpo de delegados que debíamos informar a nuestras bases la decisión de retener el servicio nocturno. Sólo se ocupaba los minutos en el paradero que los compañeros tienen entre vuelta y vuelta".

Marcó que recorrieron zonas en las que hubo quejas de pasajeros pero "el servicio era normal a las 8 de la mañana. Resalto que no hubo asambleas ni se retuvo unidades. Verificaremos los reclamos y estuve en la Terminal de ómnibus y sólo se conversó unos minutos con los choferes".