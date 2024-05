Colectivos en San Juan: Gobierno declaró ilegal la medida de UTA y dictarán conciliación obligatoria

martes, 28 de mayo de 2024 10:48

Finalmente, tras el anuncio de UTA San Juan que aplicaría restricción de servicios de colectivos de Red Tulum desde las 21:30 hs. de este martes, el Gobierno sanjuanino intervino. Declaró que la medida de fuerza es ilegal y se hará un llamado a conciliación obligatoria.

La ministra de Gobierno, Laura Palma expresó en rueda de prensa que "las medidas que haya tomado UTA son totalmente ilegales. No han sido comunicadas al gobierno, no hay un proceso de conciliación abierto, así que las medidas han sido ilegales y se van a tomar las sanciones que correspondan contra las empresas de transporte que no hayan prestado el servicio en debida forma (esta mañana) y contra el sindicato si corresponde".

Palma señaló que "hemos estado en contacto, por supuesto, con las empresas y vamos a hacer una reunión seguramente. Nuestra idea siempre es tener un canal de diálogo abierto. Entendemos el pedido salarial que existe por parte de los empleados, pero no queremos que los sanjuaninos queden rehenes de un conflicto que es laboral y termina perjudicando al usuario. Como esta mañana, que hemos tomado conocimiento de que se han retrasado algunas unidades o que no han levantado pasajeros. Esto no puede pasar y vamos a defender a los sanjuaninos".

Agregó, de manera crítica, que "lo que pasa es que se ha convenido un aumento salarial en el AMBA, donde la verdad es que hay un panorama totalmente diferente al resto del país. Entonces, este mismo planteo lo trasladan a las provincias del interior. En todas las provincias está pasando lo que sucede acá en San Juan, donde no se puede negociar en las mismas condiciones. Tenemos AMBA con un subsidio nacional que en las provincias no existe y creo que también se tienen que adaptar a la situación de nuestra provincia".

Por su parte, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese destacó a la prensa que "sobre la ilegalidad de la medida, nunca se presentó ningún expediente a través de la Subsecretaría anunciando las acciones (retención de servicios). En virtud de eso, nosotros ya sacamos la resolución de la ilegalidad. Y ahora se procede con lo siguiente que es llamar a una audiencia de conciliación para poder destrabar el conflicto".

Señaló que "la ilegalidad la decreta la Subsecretaría de Trabajo. Tengo que velar por todos los derechos de los trabajadores que hay en el ámbito de nuestra provincia. El paro y el cese de actividades que perjudica a los usuarios en toda la provincia"

Manifestó que UTA "con una anticipación de 24 horas, están obligados a iniciar un expediente en la Subsecretaría de Trabajo anunciando las medidas de fuerza. Eso no lo han llevado a cabo, de hecho, tengo entendido que habían anunciado una medida para esta noche y la hicieron esta mañana. O sea, la ilegalidad es totalmente manifiesta. De acuerdo a eso, se ha sacado la resolución de la ilegalidad para que después quede en manos de los empresarios o no, descontar a los trabajadores. Hacia el sindicato, vamos a ir como se debe con las de la ley".