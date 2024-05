Colectivos con restricción de servicios: empresarios sanjuaninos afirmaron que no pueden pagar aumentos

martes, 28 de mayo de 2024 10:15

Este martes, los sanjuaninos están atentos al conflicto salarial entre UTA San Juan y empresarios que afectará con retención de servicios a las líneas de Red Tulum, este martes a la noche, desde las 21:30 hs. Tras dar su posición, desde ATAP, se señaló que no se puede cumplir con la actualización salarial que propone llevar el salario básico de un chofer de colectivos, a $1 millón.

Ricardo Salvá, referente de ATAP, declaró en radio AM1020 que "están solicitando $250.000, que si uno lo multiplica por la cantidad de personal que tienen las empresas, estamos hablando, en los primeros meses, de $400 millones y cerca de $600 millones, después, cuando ya sean remunerativos".

Marcó que esa actualización salarial no se contempló en la última actualización de tarifas de Red Tulum. "Lo planteamos en aquel momento y el gobierno provincial manifestó que eso se iba a conversar el día que se acordaran los salarios. Lo que pasa es que, en este momento, ni siquiera acordando un nuevo esquema tarifario puede afrontarse eso, porque las empresas necesitan recaudar durante el mes para poder reunir los fondos para pagar los salarios. Y a esto hay que sumarle que la carga en el sistema SUBE, una vez que se nos otorga la tarifa, tardará aproximadamente 15 días".

Gobierno mostró su predisposición al diálogo y este mediodía, habrá reunión. "Anoche me llamó el secretario de Transporte, Marcelo Molina, y me citó a una reunión, al mediodía con la ministra de Gobierno, Laura Palma para escucharnos y ver cuál es nuestra posición frente a este tema. Creo que si la UTA no entiende la situación general de la gente, de la provincia, del sistema de las cuentas públicas a nivel nacional, espero que no escale el conflicto porque vamos a tener que poner algo para que esto no sea mayor".

Salvá resaltó que, actualmente, las empresas "están complicadas inclusive para pagar los salarios que corresponden al mes actual. Y ahí en el medio tenemos el aguinaldo también. Pero ahora lo más importante es ir primero a lo primero, y tratar de resbalatar esta medida de fuerza que se quiere tomar para esta noche para que el servicio sea normal y poder seguir conversando. Ojalá que la reunión de hoy sea productiva"