Lozano en el Tedeum de San Juan: "No se debe malversar la comida destinada a los pobres"

Bajo un cielo completamente nublado y con el termómetro marcando 5 grados, este sábado en la mañana se hizo el tedeum del Día de la Patria. Encabezado por monseñor Jorge Lozano, la ceremonia religiosa contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y todo su gabinete, además de funcionarios de los otros poderes del Estado y público en general.

Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana, las fuerzas policiales hicieron el saludo protocolar y el arzobispo de San Juan recibió la llegada del mandatario provincial. Juntos ingresaron y se dio inicio a la ceremonia religiosa.

Tras escuchar el evangelio preparado para la ocasión, Lozano explicó que en esa escritura se relató el conflicto en la comunidad de los apóstoles. "Dos hermanos, Santiago y Juan, piden a Jesús asegurarse los puestos más importantes en el Reino de los Cielos. Querer estar uno de cada lado manifiesta la pretensión de hacer de filtro para cualquiera que quisiera acercarse al Rey", destacó.

"Con gran paciencia Jesús los reúne para enseñarles acerca del carácter servicial de la autoridad. No se trata de ejercer el poder avasallando con prepotencia. No es cuestión de comportarse como 'dueños de las naciones' para disponer según el propio antojo", agregó en otro fragmento de la homilía.

Más tarde, Lozano recordó a los "hombres y mujeres que fueron protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810" y señaló que ellos "dejaron la comodidad de sus casas para acudir a la convocatoria del Cabildo abierto con la consigna 'el Pueblo quiere saber de qué se trata'. La decisión institucional fue madurando en la conciencia generada por la participación ciudadana".

En este contexto señaló que "hoy es necesario pasar de ser simplemente habitantes que ocupamos un lugar, a considerarnos ciudadanos comprometidos con el bien común de la sociedad".

"Nos hemos congregado hoy en esta Iglesia Catedral para dar gracias a Dios por los inicios de la Patria. Ustedes son servidores públicos, servidores de todos teniendo en cuenta nuestra vocación de ser Nación. Fueron convocados para ser administradores amigables de la casa común y para organizar la sociedad en vistas a la convivencia en justicia y paz", consideró.

La homilía hizo fuerte hincapié en el rol político. A continuación el texto puntual:

Es necesario poner la mirada en los que van cayendo en el camino. Sostener a los débiles hace que seamos fuertes en el amor. Una Nación grande es la que sabe cuidar a los pequeños.

No podemos dejarnos vencer por una mirada fatalista que arrasa con los derechos de los más vulnerables. Si proclamamos la igualdad de oportunidades, hemos de cuidar a todos. Porque “Toda vida Vale”, desde la concepción hasta la muerte natural, en todas sus etapas y todas las dimensiones.

Hay que cuidar los vínculos que nos unen como Nación, sin levantar muros de división y comprometiéndonos en tender puentes de solidaridad y encuentro. Vemos con dolor que se ha vuelto moneda corriente la ofensa, la descalificación, la calumnia. Lejos de “estar todos en la misma barca” se impulsa el “sálvese quien pueda” que nos empuja al “todos contra todos”.

Las noticias que en estos días se han publicado acerca de la corrupción en la distribución de alimentos en algunos lugares del país son muy graves. No se debe malversar la comida destinada a los pobres. Eso es pisotear su dignidad y pudre el tejido social. Pero no es justo poner un manto de sospecha sobre tantos emprendimientos solidarios que se llevan adelante con esfuerzo y generosidad. Que se investigue y enjuicie a los culpables, pero que no se corte la asistencia a los pobres. Nunca mejor dicho que “terminan pagando justos por pecadores”.

La corrupción y el narcotráfico son cizaña que ahoga los tallos de trigo. Desde hace décadas la inoperancia, los sobornos, la impunidad, la violencia, nos han llevado a un estado de situación cada vez más difícil. No se puede tener medias tintas.

Vivimos en el mundo situaciones difíciles y guerras que no cesan. Destrucción y muerte parecen instalarse sin dar oportunidad a la tregua y el diálogo.

En este contexto de decepción corremos el riesgo de pensar que no hay lugar para la esperanza. Sin embargo, es cuando más necesitamos mirar hacia horizontes que nos ayuden a caminar con un rumbo que nos movilice interiormente.

El año pasado el Papa convocó a un encuentro de Rectores de Universidades de diversos países del mundo. El lema que les propuso fue “organizar la esperanza”. No se trata de una virtud individual, sino colectiva.

San Pablo nos exhorta: “Ámense cordialmente con amor fraterno (…) y consideren como propias las necesidades de los pobres” (Rm 12, 10 – 13).

Dios nos ayuda con su gracia y nos hace miembros de una misma familia.