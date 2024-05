Neumáticos: en San Juan, advierten una fuerte caída en las ventas y preocupa la "competencia desleal"

viernes, 24 de mayo de 2024 22:28

El mercado de los neumáticos, atraviesa días complejos y los clientes sanjuaninos están cada vez más limitados. En este escenario, aseguran que los factores que tornan complicado este escenario, puntualmente están vinculados a la competencia desleal y el fuerte aumento en los alquileres donde tienen el local.

“El panorama está complicado porque al liberar la importación nos complica un poco nosotros. Ya venían entrando cubiertas importadas con precios que no podíamos competir. Hay algunas y que no pasan el control de las normas ISO control de calidad. Luchamos contra eso y contra todo, se complicó todo”, sostuvo Oscar Rojas, de Gomafe, con más de 30 años en el rubro, a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, indicó que “no perdemos las esperanzas y seguimos luchando”. Rojas afirmó que lleva 40 años en lo que es el rubro de neumáticos usados, sin embargo, destacó que el panorama también es complicado en este sector. “Hay usadas que compramos a un precio, las queremos vender y no se puede, no ganas nada. Entran gomas baratas de importación y no se puede competir”, subrayó.

El sanjuanino destacó que registran consultas, pero la competencia desleal complica al sector. Rojas comentó que en las redes sociales muchas veces aparecen ofertas, la gente compra y después aparecen inconvenientes ya que no cuentan con un respaldo de garantía. En este contexto, el propietario de Gomafe indicó que si se presenta alguna falla rápidamente brinda solución. “Si compran por mercado libre, qué garantía tienen de que la manden y qué garantía tienen si falla una cubierta. Siempre apunto siempre eso de la garantía y la seguridad. Va una familia en el automóvil y si se vende una goma mala implica una gran responsabilidad. Se deben fijar bien y controlar”, comentó.

Oscar Rojas sostuvo que tiene a la venta neumáticos que están ubicados en el mercado en el tercer, cuarto y quinto puesto a nivel mundial. “Eso es fundamental. Luchamos contra la inflación y lo más grave de todo es la competencia desleal”, aseguró. Y agregó que registró fuertes subas en lo que es alquiler del lugar donde tiene su local, pasó de $410 mil a $950 mil. “Se junta todo eso: los impuestos, la luz, sueldo de los empleados. Tenemos todo al día para poder vender legalmente y te encontras que en el Facebook venden y nadie los controla. Esa es la competencia desleal que tenemos acá”, expresó.

Por otro lado, indicó que el tema aumentos en lo que respecta a neumáticos no registraron subas de consideración y se está manteniendo. “Lo bueno es que los proveedores están ofreciendo más facilidades y ofertas porque tampoco vende, pero sino vendo cómo voy a comprar. Es toda una cadena y se frenó seco”, contó. Luego, sumó que notaron una fuerte caída en la demanda y hay preocupación. “Los aumentos fueron del 5% a 6% en algunas marcas. Hubo descuentos de hasta el 30% en algunas marcas”, resaltó.

En este panorama, sostuvo que gomas de autos más comunes rodado 13, rodado 14, de una familia tipo. Las mismas valían $110 mil pasaron a valer $80 mil a $90 mil.

“Está todo muy complicado, pero no perdemos las esperanzas y buscamos ser positivos. Creemos en este país, en la gente y en Dios principalmente”, cerró.