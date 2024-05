Proyecto UPA: crearán un dispositivo que simula la caminata para un nene con parálisis cerebral

jueves, 23 de mayo de 2024 15:10

La medicina, la tecnología y la mecánica, unidos pueden crear grandes avances. Y si lo creado es para mejorar la calidad de vida de un niño, el desarrollo adquiere un valor social incalculable. De ello trata el Proyecto U.P.A. (Un Paso Adelante), nacido de la iniciativa de la inquieta y solidaria sanjuanina Patricia "Pato Rossomando pensando en León Gordillo, el nene sanjuanino que se sobrepone cada día a las complejidades que le generaron diagnósticos de parálisis cerebral y epilepsia y patologías asociadas. Se trata de un dispositivo para simular la caminata y que permitirá al niño tener una conexión con esa actividad y con el aire libre.

Rossomando destacó que "cada detalle está pensado, diseñado y proyectado con amor. Este dispositivo para León está pensado para que pueda movilizarse y tenga fines terapéuticos, dentro de lo que plantea su patología. Fuimos asesorados por la kinesióloga de León que lo conoce a la perfección y sabe lo que necesita. Estamos muy entusiasmados con lo que podamos lograr". Para contar los detalles, realizaron una presentación en video (clickear acá)

Martín Landa estará a cargo de la ingeniería del dispositivo y de armarlo. "Simula la caminata y consta de una estructura metálica, pedales y un manubrio para que la mamá o quien lo maneje, pueda trasladarlo y pasear al aire libre. Con ello, el niño mueve sus piernas.

Ana Pizarro, kinesióloga especializada en Neurología Infantil, fue clave en este proyecto. "Este dispositivo me maravilla porque está pensado para León y se le ha dado una vuelta de rosca para la terapia, fuera de los espacios cerrados. Esta es una forma de continuar la terapia fuera de su casa. Es un dispositivo pensado con mucho amor y al que se le harán las adaptaciones correspondientes".

En tanto, Silvina Gordillo, mamá de León, está feliz con el proyecto ya que podrá recrear a León en plazas y compartir momentos recreativos. "León está conectado con el entorno y es un niño con internación domiciliaria y pasa mucho tiempo encerrado en casa. Hay veces que se deprime y por ello, si se concreta el proyecto lo ayudará a León y a muchos chicos para conectar con el disfrute y la naturaleza.

Para colaborar para la realización del dispositivo U.P.A, los sanjuaninos podrán comunicarse al 264-4474740. Y en redes sociales: Facebook: Pato Rossomando e Instagram: Patricia Rossomando.

Sobre León

El pequeño tiene epilepsia refractaria, encefalopatía crónica no evolutiva, digenesia de cuerpo calloso, parálisis cerebral y una malformación en pies por la que no puede caminar. Lo diagnosticaron con retraso mental severo por lo que recibe terapias de estimulación a través de internación domiciliaria. A ello se suma la disminución visual, escoliosis y luxación de caderas.

"Eran dos ñoquis (sus pies). Por eso, al ser chiquito recomendaron enyesarlo rápidamente. El recambio de yeso fue semanal. Su primera convulsión fue a los 40 días de nacido y durante un recambio de yeso en el Hospital. Esa primera vez, casi me muero del susto", recordó Silvina en entrevista con Diario La Provincia SJ, el año pasado. El historial de complejidades de salud es impresionante, tanto como el amor que se prodigan Silvina y León.

"Para sacarlo adelante son fundamentales las terapias de estimulación de forma intensiva. Necesita terapias de kinemotor, fonoaudiología y de estimulación visual. Con respecto a esto último, me dijeron que no veía pero algo ve; no sabemos cuánto pero sí. Va a la escuela Braille al jardincito de 4 años, tres veces por semana, para trabajar en su estimulación visual y en la psicomotricidad. Desde los 6 u 8 meses asiste a la escuela, en ese entonces a la sala de bebé", cuenta ella con orgullo inmenso.

A León le encanta ir a la escuela y lo demuestra en sus gestos: "se nota que lo disfruta. Si bien no habla, entiende muchas cosas. Y hay que contarle todo. Por eso, cuando le digo que va a ir al jardín se pone contento y vuelve súper estimulado". Allí también tiene teatro y cocina: "la seño me dijo que le encanta cocinar. Le ponen el gorrito y el delantal y está feliz".