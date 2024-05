Achem sobre el paro docente: "Les pedimos a los gremios que busquen otra modalidad para medidas nacionales"

jueves, 23 de mayo de 2024 17:30

Este jueves, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, habló sobre la medida de fuerza realizada por gremios docentes provinciales en consonancia con el paro general que se realizó a nivel nacional, y brindó su opinión teniendo en cuenta las reuniones paritarias que mantuvo el gobierno provincial con los representantes gremiales.

En este marco, Achem resaltó la imperiosa necesidad de apoyar este tipo de medidas, pero sin dejar a los chicos sin clases.

"Nosotros le estamos pidiendo a los gremios, por ahora verbalmente, que las medidas que son nacionales, que tienen que ver con el apoyo a situaciones nacionales que en San Juan están superadas, como es el reclamo por el FONID o la Conectividad, que es otro de los fondos que en San Juan no sólo lo pagamos, lo incrementamos y en esta última paritaria empezamos a pasar parte de ese bono al remunerativo de manera tal que impacte mejor en el sueldo de todos los docentes; que busquen otra modalidad para adherir a medidas nacionales o hacerle reclamos al Gobierno Nacional que no sea dejar a los chicos sin clase", dijo Achem en rueda de prensa.

Por el contrario a lo informado por los gremios, que dijeron que la medida de fuerza tuvo un acatamiento aproximado al 85% en San Juan, el Secretario aseguró que los números que manejan desde la Gobernación van entre un 35% y 40% de acatamiento.

"El Gobierno de la provincia está haciendo el máximo de los esfuerzos, ellos también como gremio han logrado muchísimo en estos 5 meses de gestión que lleva Marcelo Orrego como gobernador, y nos parece que la medida no es poner a los chicos sin clase y a los padres que tienen que ver cómo los dejan para ir a trabajar y todo un problema cuando la provincia está trabajando, estamos acordando", resaltó.

Y agregó: "Tenemos un acatamiento de entre el 35% y el 40%, pero más allá de esto no importa el porcentaje, porque la provincia con los gremios, hemos logrado un acuerdo. En mayo los gremios han aprobado el aumento, ha sido importante, para junio hay otro aumento y para los meses siguientes va a seguir habiendo aumento para todos los estatales. Es lo que ha decidido el gobernador Marcelo Orrego dentro de las posibilidades de la provincia, porque tiene que ver con no sólo recuperar o tratar de recuperar el poder adquisitivo del salario, sino con mantener la cadena de pago de toda la economía provincial".

"Ellos no han respondido concretamente, han tomado la medida de hacer un paro tradicional, eso también me parece que es otra cosa que hay que evaluarla, que tiene que ver con qué votó la gente, qué votamos los argentinos y los sanjuaninos. Me parece que todos los dirigentes de todo tipo de dirigencia, gremial también, tienen que entender que hay que imponer un cambio que tiene que ver con hacer las cosas de otra manera, y por ahí las viejas prácticas ya demostraron qué resultados obtuvieron, quizás con otras prácticas distintas tengamos mejores resultados", cerró Achem.