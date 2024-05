Salario básico de $1 millón: UTA negocia con empresarios sanjuaninos para que se aplique el aumento

miércoles, 22 de mayo de 2024 13:16

Este martes, tras una audiencia con el Gobierno nacional, las cámaras empresarias y la UTA, se acordó que el salario básico de los choferes de colectivos será de $1.000.000 en junio y de $1.060.000 en julio. En San Juan, desde la UTA buscan que se firme el mismo acuerdo salarial que en AMBA y hubo una primera negativa en el empresariado sanjuanino. Ahora, aguardan a retomar el diálogo el viernes y no descartan medidas de fuerza.

Marcelo Maldonado, secretario gremial de UTA San Juan, detalló a radio AM1020 que "las cámaras aducen que no pueden hacer frente al aumento y que necesitarían negociar tarifas con el Gobierno. Eso escapa a nosotros que sólo pedimos que se firme el mismo convenio que tiene AMBA para los choferes sanjuaninos. El viernes nos reuniremos nuevamente y veremos cuál es la situación que tenemos. Pero la semana pasada, advertimos que habíamos sido más que pacientes ya con esta situación. Hemos dado el impasse, a los fines de mantener la paz social y que la sociedad no termine pagando siempre las consecuencias de la negativa de las cámaras y de los gobiernos".

El estado de alerta en que los colocó esta situación los lleva a no descartar un paro. "Los trabajadores nunca hemos tenido otra solución que no sea la medida de fuerza cuando la cámara empresaria se cierra en esta negativa. No hay ningún tipo de propuesta por la Asociación de propietarios de colectivos de San Juan. Tras la reunión del viernes habrá un plenario y de no mediar una solución, ese día evaluaremos qué medida de fuerza tomaremos para que la cámara entienda que debe firmar ese acuerdo tan necesario para todos los trabajadores. El poder adquisitivo ha caído catastróficamente y lo deben entender".

Señaló que los choferes sanjuaninos cobraban, al igual que en AMBA, un salario básico de $737.000. Con el nuevo convenio, en AMBA , para junio cobrarán $1.000.000 más $250.000 y para el mes de julio, $1.060.000 más $250.000. En San Juan, no se han pagado esos $500.000.

Hasta tanto se defina la respuesta empresaria, el servicio de colectivos es normal en San Juan.