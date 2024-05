Histórico: comenzó el primer Censo Provincial de Población Carcelaria de San Juan

miércoles, 22 de mayo de 2024 08:01

Tras casi 100 años del último relevamiento, inició este martes el Primer Censo de Población Carcelaria de San Juan en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Las expectativas son enormes, tras un exhaustivo proceso para poder realizarlo que incluyó una prueba piloto y puntillosos ajustes. Los equipos de censistas están integrados por los alumnos de la carrera de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, en el marco de Prácticas Académicas Asistidas.

Los equipos arribaron al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) debidamente identificados y comenzaron el registro de respuestas, garantizando un ambiente confidencial para que los internos se sientan a gusto de colaborar. "Fue un arranque muy exitoso, con resultados que nos sorprendieron. Este miércoles iniciaremos el segundo día de operativo y estimamos que nos demandará entre 15 a 20 de relevamiento de campo. Estos días no implican un trabajo de días de corrido", detalló a Diario La Provincia SJ, la Lic. Gabriela Tomsig, coordinadora de las Prácticas Académicas Asistidas en la carrera de Sociología y del Primer Censo de Población Carcelaria de San Juan.

En ese sentido, destacó que el esquema inicial de visita se distribuyó entre martes, miércoles y viernes. "Hoy me reúno con uno de los jefes de sector para diagramar el trabajo de la semana próxima y programarla. Trabajamos en función del calendario de visitas, para no entorpecerlas. Es decir, no coincidirá el relevamiento con el día de visita a los internos", explicó.

La organización implicó a 28 alumnos, distribuidos entre 23 censistas y 5 supervisores. "Este martes se terminó con el sector Mujeres y hoy avanzaremos en otro de los sectores", adelantó

El cuestionario tiene más de 90 preguntas y los censados respondieron todas. "El trabajo en coordinación con el SPP fue excelente. Destacamos la labor del equipo de Educación del SPP. Los alumnos están muy entusiasmados con esta experiencia y fue un inicio que nos trajo más de lo esperado y los internos estaban muy felices de participar en el Censo", resaltó.

Para qué se realiza el Censo

Uno de los principales objetivos es que la información que arroje el Censo permita planificar mejor las políticas internas del SPP y hacer planificaciones sobre datos certeros en áreas como Educación y Salud, así como trabajo.

“Con ello, será posible trabajar en un proceso de reinserción y evitar la reincidencia. Hacia el interior del Servicio se puede trabajar con operativos de salud, ofrecer más posibilidades de estudios como carreras de grado, por ejemplo, ya que hay acuerdos en marcha al respecto. Con los datos precisos, se podrán tomar decisiones sobre la base de las personas y sus respuestas en el censo”, explicó.

La Lic. Tomsig marcó que “el cuestionario fue elaborado, bajo metodología especial para darle validez científica y poniéndolo en contraste con la información que nos brindaba el personal del SPP, de las diferentes áreas. Fueron parte de un comité para validar el cuestionario, para que realmente fuera útil para el trabajo y los objetivos de la Secretaría de Seguridad y del SPP”.

“Con el Censo, las personas privadas de su libertad pueden contar por sí mismas su trayectoria laboral, educativa y sus expectativas. Son ellos hablando de ellos mismos y contando su vida y lo hay detrás de lo que los llevó a delinquir”, puso en valor.

Sobre el Censo

Esta iniciativa histórica cuenta con el apoyo y respaldo de las autoridades del Departamento de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, con el Lic. José María Carelli en la dirección. El Censo es coordinado por GabrielaTomsig, como responsable de las Prácticas, y Fabiola Lara, por parte de la UNSJ, junto a un comité de logística y planificación del SPP. El personal del SPP, a su vez, forma parte de distintos comités que acompañarán el proceso.

“El último que se realizó en San Juan fue en 1930, aproximadamente. Por ello es muy valioso este censo y se va a apelar a la participación voluntaria de las personas privadas de la libertad", dijo.

El cuestionario fue diseñado específicamente para la población carcelaria local. “Y al no tener antecedentes de censo recientes, se lo inició prácticamente desde cero, por supuesto, tomando características comunes a las que se relevan en un censo poblacional de INDEC. Ello se hizo para tener medidas de comparatividad e información que nos permita lograr un parámetro del perfil de las personas privadas de la libertad de San Juan, que están en el Penal de Chimbas”, manifestó.

Acerca de sus apartados, “abarcan prácticamente todas las temáticas, entre ellas: identidad de género, trayectorias laborales, condiciones de vida, vivienda (dónde residían y dónde irán luego de cumplir condena, salud, educación y la continuidad de estudios, redes de contención familiar, consumo de sustancias y expectativas futuras a la hora de recuperar su libertad. Tratamos de hacer una reconstrucción desde su etapa anterior a ingresar al Penal, durante su permanencia y la posterior, tanto en educación como en trabajo y salud”.