En San Juan, traumatólogos aseguraron que disminuyeron las cirugías y aumentaron 1.000% los insumos

lunes, 20 de mayo de 2024 07:01

El doctor, Germán Vera, es el actual presidente de la Asociación Sanjuanina de Traumatología y Ortopedia. Actualmente, cuentan con un padrón de que ronda entre los 90 a 100 socios y la situación no escapa de la realidad del país en este 2024. El profesional aseguró que el panorama no es bueno tras los fuertes aumentos que registraron en insumos.

“Los insumos aumentaron drásticamente, en las clínicas fue abismal”, sostuvo Vera a Diario La Provincia SJ. Los aumentos fueron del 700% y otros del 1000% y aseguró que registraron una importante baja en la cantidad de cirugías en comparación al 2023.

Posteriormente, destacó: “La situación de las clínicas actualmente es muy complejo casi inviable. Si no se toma una solución en forma generalizada, porque de esto no se salva nadie. Acá lo que importa es la salud global; no solamente el médico, las clínicas sino también la salud del paciente. La crisis de salud es muy importante en nuestra provincia, hay que llegar a un diálogo, sin diálogo no llegamos a ningún lado. Hay que convocar a médicos, instituciones y al Gobierno que son las tres patas de esta problemática para ponerse de acuerdo en que hay que salir de esto”, resaltó.

El profesional subrayó que no registraron faltantes de insumos, pero si sintieron fuertes aumentos. En este contexto, afirmó que hay mucha especulación en el sector de los proveedores y esto repercute en los valores de los insumos.

“Hoy en día si uno no paga de contado no lo entregan. A eso si lo traspolas en que las obras sociales te pagan entre 60 a 90 días. Puede existir un poco de faltantes porque hay algunas cosas que son importadas. No hay con qué comprar y pagar. A eso le sumamos los sueldos, uno tiene que manejar muchas cuestiones. Realmente se puso muy complejo”, comentó.

Este complejo escenario repercute directamente en la cantidad de cirugías que vienen realizando. Vera afirmó que hay una merma importante en comparación a lo que fue el 2023.

“A principio de año hubo una merma importante, después del 10 de diciembre. Con toda la inflación y devaluación que tuvimos seguidas, la gente reprogramó las cirugías y optó por no operarse. sabían qué iba a pasar con el trabajo”, aseguró. Y agregó que cayó drásticamente el número de cirugías, pero desde marzo notaron una pequeña reactivación.

Por último, comentó que “lo es ART, eso tuvo una baja importante porque hay mucha desocupación. Es toda una bola de nieve y ahora hay que ver cómo la surfeamos”.