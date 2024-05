Moda, profesionalismo y prometedora carrera: abrirán una nueva Escuela de Modelos en San Juan

jueves, 2 de mayo de 2024 10:20

La moda sanjuanina se distingue por su calidad, creatividad y desarrollo y necesita mostrarse de la mejor manera. Es por ello que la profesionalización del modelaje se presentó como una necesidad que ahora tendrá respuesta en la Escuela de Modelaje, de la asociación Estilo San Juan (ESJ).

La capacitación en la Escuela de Modelos durará 4 meses y es inminente el inicio de las clases en este mes de mayo, apenas se complete el cupo de alumnos. Podrán participar desde los 14 años, no es necesario que tengan experiencia previa y no deben cumplir ningún parámetro específico en contextura física, ni altura, ni peso.

La iniciativa cuenta con un antecedente muy positivo ya que dictaron recientemente un Workshop sobre modelaje y la convocatoria superó sus expectativas. Fue entonces cuando la Escuela de Modelos se consolidó y ahora, espera por sus primeros alumnos.

La nueva comisión y la saliente de Estilo San Juan promovieron la Escuela de Modelos. Fotos: Maximiliano Huyema.

La diseñadora de Indumentaria y presidenta saliente de ESJ, Daniela Ortega expresó a Diario La Provincia SJ que “desde la comisión saliente de Estilo San Juan, estamos muy contentos y trabajando en conjunto con la nueva comisión que asumirá en mayo. Y esta iniciativa está en línea con ofrecer capacitaciones, talleres y propuestas, promoviendo la moda. Apostamos por crear la Escuela de Modelos, en donde el diseñador y el modelo que están netamente ligados. Es decir, el diseñador necesita del modelo y el modelo necesita del diseñador para poder seguir creciendo profesionalmente. Así que desde Estilo San Juan sentimos que somos como los indicados para poder abordar estos temas”.

En la escuela de Modelos se brindarán conceptos, teorías y prácticas desde el modelaje. Y también se va a tomar la actividad desde el backstage: cómo trabajar con un diseñador y las previas que, ellos como profesionales, deben conocer.

De izquierda a derecha: Alina Fernández y Romina Huertas apuestan a una capacitación integral para los modelos.

En tanto, la nueva presidenta de Estilo San Juan, Ana Paredes, diseñadora y modista de alta costura, destacó a Diario La Provincia SJ que “lo que nos estaba faltando, que era sumamente importante, era capacitar en modelaje. Porque a la hora del evento, ¿y a quién le pongo mis vestidos? ¿Quién los muestra y/o desfila? Necesitamos profesionales y con ello, que los chicos sean capacitados en todas las áreas. No solamente en poder caminar bien con sus zapatos, sino en su actitud, porte, en su expresión corporal y en su rostro. Por lo que abrir esta escuela es el broche de oro y estamos felices de poder realizar esta propuesta”.

Por su parte, Daniela recordó que “uno de los objetivos de la asociación es promover todas estas actividades socioculturales y todo lo que implique moda y diseño que se produzca en la provincia. San Juan tiene muchas chicas profesionales modelos y justamente nosotros tenemos la bendición de tener una con nosotros en Estilo San Juan. Se trata de Amira Fernández que va a estar a cargo de la Escuela de Modelos, junto con Romina Huertas, profesora de danzas y clave para trabajar en la expresión corporal de los modelos”.

Amira, reconocida en el ámbito del modelaje y de las pasarelas sanjuaninas, se mostró entusiasmada por compartir su saber y expertise. “Estoy muy emocionada y contenta. Tengo las energías a full desde que se me presentó la oportunidad de presentar este proyecto junto con Estilo San Juan. Pertenecer a la asociación es divino para mí; trabajo con Daniela y Francisco Zito desde 2018 y siempre recomendé trabajar con ellos”.

Agregó que tienen “las mayores expectativas de que todo salga espectacular porque es lo que estamos buscando y nos estamos moviendo en equipo, que es lo más importante. Nuestro fin será instruir a todos los chicos que quieren capacitarse en el mundo de la moda, especialmente en lo que es pasarela, backstage, Fitting, imagen personal y promoción”.

Amira destacó algo muy valioso: “voy a enseñarles todo a base de mi experiencia y también lo que voy aprendiendo en el camino en conjunto con ellos. Aprendí mucho al participar en desfiles y producciones, desde los 15 años que empecé mi carrera y quiero compartirlo. Junto a mi compañera, Romina Huertas, vamos a estar a cargo de las clases”.

La modelo profesional resaltó que la Escuela no sólo se limitará a la enseñanza sino que tienen proyectos que trabajarán con ellos, desde Estilo San Juan. Para ello, apuestan a conformar un equipo de trabajo con los alumnos en el que “se sientan cómodos, contenidos y que sepan que acá se escucha. Los vamos a acompañar en todo el proceso. Esperamos a todo quien tenga ganas y actitud de poder ser modelo”, señaló.

Profesionalizar el modelaje

En base a su experiencia en el modelaje, Amira Fernández destacó la importancia de estar acompañados y con un respaldo serio para trabajar, tanto en pasarela como en producciones. En ello, con la Escuela apuntan a darle profesionalismo a la formación y después, acceder a posibilidades laborales.

“Cuando conocí Estilo San Juan, me dieron millones de oportunidades que pude aprovechar. Por eso, mi idea es que los chicos que tienen las mismas ilusiones que yo, cuando comencé, las puedan cumplir. Que tengan a base de esto un buen trabajo, que consigan proyectos que ellos estén buscando con algún fin y no solamente ayudarlos en lo que es en la parte de la moda. A mí, también ser modelo me ayudó cuando me he presentado a un trabajo. Es algo que siempre me han destacado y estoy agradecida porque, a través de todo el proceso que yo hice, de conocer tantos diseñadores, producciones y estar acompañada de otros modelos, obtuve ese conocimiento y me ayudó a crecer en esa parte personal y profesional”, manifestó.

Y también puntualizó en un mito de la actividad: “a veces, dicen que el mundo de la moda es medio complicado pero hay que saber buscar con quién trabajar. Y entonces nuestra misión es esa: darles un lugar de trabajo a los chicos, una capacitación y que se desempeñen en lo que ellos quieran, ya sea fotografía o pasarela”.

Precisamente para formar el perfil y la identidad profesional, la Escuela tendrá otro pie importante que es la formación en expresión corporal. Estará a cargo de la profesora de Danzas y bailarina, Romina Huertas, quien guiará, nada más y nada menos que en forjar cómo transmitir lo que el diseñador comunicar con sus prendas y/o colección.

“Desde adentro, conozco lo importante que es tener manejo y conocimiento de nuestro propio cuerpo, porque es nuestra imagen y es lo que queremos proyectar. Es muy importante brindarle a los chicos, estas herramientas para que sepan qué quieren mostrar, qué imagen quieren dar, porque acompaña al diseño. Por ahí, es un trabajo más fácil o más difícil ponerse un zapato y caminar, pero queremos lograr más. Y esto es llevarlo un poco más a lo artístico”, afirmó Romina.

El propósito es que los alumnos de la Escuela de Modelos “se conozcan en sus capacidades, sus limitaciones y hasta dónde quieren explorar un poquito más, Todo eso cierra, en conjunto, una idea genial. Esto es que el diseñador pueda decirles: “quiero que vos representes esto” y que ellos sepan llevarlo a su cuerpo y a su cara, y le termina de dar identidad a todo el proyecto. De esa forma, se llega al público de la manera que se busca”.

Cómo ser parte de la Escuela de Modelos

Las preinscripciones se están realizando a través del perfil de Instagram de la Escuela de Modelos, que es @escuelademodelos_esj y también en el perfil de Estilo San Juan en esa red social: @estilo sj1.

A su vez, las consultas se reciben por WhatsApp al 264-5856614 y hay posibilidad de financiación de pago por clase.

Una vez que el cupo esté completo, comenzarán con las clases.

Una transición creativa y entre proyectos

Daniela Ortega, presidenta saliente, señaló que junto con Ana Paredes, la nueva máxima autoridad de Estilo San Juan, “estamos elaborando no solo éste sino muchos proyectos, porque hemos decidido hacer una transición bastante unida y conjunta. En mayo arrancan los chicos con todo”. Daniela destacó que junto a Marta Baliña, el reconocido diseñador Francisco Zito y los integrantes de la Comisión de Colaboradores encaran su fin de gestión de Estilo San Juan pero seguirán acompañando. Todos son socios fundadores.

Ana Paredes resaltó la importancia de tener ese acompañamiento, en la transición de gestiones. “Con ello, no hay un freno en las actividades sino que seguimos trabajando. Con la nueva comisión estamos armando nuestro propio equipo, aprendiendo a trabajar en equipo y formando lazos de amistad entre nosotros, porque es fundamental que nos podamos acompañar en esto. Además, queremos seguir sumando beneficios para los socios que agradecemos que continuaran con Estilo San Juan y eso quiere decir que el trabajo anterior también fue muy bueno”.

La diseñadora destacó que están felices por “todos los que se están sumando desde emprendedores a un grupo de modelos jóvenes que quieren ser socios de Estilo San Juan. Es hermoso ver cómo dentro de los socios hay personas de todas las edades, de diferentes rubros, todos referidos a la moda. Es genial y a la vez, enriquecedor para todos”.

Esta variedad de perfiles los incentiva a generar distintas propuestas de capacitaciones. “Ya dimos una sobre Intervención Textil, para poder reutilizar prendas y géneros textiles que ya estaban en desuso. Además, la misma profesora tiene su emprendimiento de joyería, así que después vamos a dar Joyería textil por medio del reciclaje”.

Pero no solo eso sino que impulsarán beneficios para los socios. “Estamos gestionando una aplicación para tener descuentos en tiendas, en mercerías, retacerías y sederías. De esta manera, nuestros socios podrán recibir también apoyo económico para seguir creciendo en su emprendimiento”, expresó Ana.

En ese sentido, tienen planificadas una serie de capacitaciones para guiarlos para armar su propia empresa. “Eso es muy importante hoy, con la situación que se vive. En ello, nos encontramos que cada vez hay más personas que buscan emprender, manejar sus tiempos, hacerlo desde su casa, tanto en lo textil como en accesorios. Estamos muy atentas con Ana a las demandas, escuchamos las inquietudes y leemos y contestamos los mensajes que nos envían por Instagram”, puntualizó Daniela.