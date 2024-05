Barrios de IPV en San Juan: en el plan de trabajo incluyeron los complejos de gremios sin iniciar

jueves, 2 de mayo de 2024 07:49

Una prometedora puesta en marcha de la obra pública en San Juan tiene como eje a los barrios de IPV y se estableció un orden escalonado de trabajo. En ello, generó inquietud la situación de barrios que aún no iniciaron y que tienen postulantes, como por ejemplo, algunas operatorias de gremios. Ante ello, hubo respuesta de Obras.

"Hemos hecho una planificación con todos los barrios de IPV y tendrán continuidad. Lo que nos propusimos es definir prioridades y tener planes de trabajo para impulsar algunos antes que otros. Los criterios para ello son los porcentajes de avances y los que han sido sorteados. Tenemos 3 a 4 variables para resolver el orden y el impulso para ir terminándolos y entregándolos. En ello, hay otros complejos que tendrán su avance más lento pero constante", expresó a Diario La Provincia SJ, Ariel Villavicencio, secretario de Infraestructura.

Sobre operatorias de gremios, marcó que "en la planificación, no quedó ningún proyecto afuera. Todo fue incorporado ya que la idea es darle continuidad a todos los proyectos. A medida que se terminan obras en curso, se sumarán los nuevos o no iniciados. Eso habilita esa posibilidad y ahí es donde se ubican las operatorias en convenio con gremios que no comenzaron. Hoy la prioridad tienen los barrios con porcentaje de avance".

El propósito de Obras es que “en el transcurso de 2024 y de 2025, poder concluir con los compromisos asumidos en referencia a los barrios e incluso generar nuevos barrios”.

En cuanto a la generación de empleo, destacó que “es algo que el gobernador Marcelo Orrego lo tiene presente y no deja de ser parte de las variables que se manejan. En la planificación, se pensó en los barrios con menos porcentaje de avance y que están en la etapa de obra gruesa y que tienen mayor demanda de mano de obra. En esa misma línea, se consideró la reactivación de los barrios con menos porcentaje de avance. Con ello, se contiene más al sector”.

Estimó que en este marco, “el objetivo es recuperar 2000 empleos en la construcción a corto plazo. Y en la planificación anual, tanto de obras de IPV como de otros organismos, podríamos llegar a 3000 o 3500 puestos de trabajo recuperados”.

En esto, Villavicencio reconoció que se realizó un gran esfuerzo por apuntalar un sector clave de la economía. “De acuerdo a lo programado, nuestras perspectivas están en recuperar el 60 a 70% de la mano de obra en San Juan. Esto es lo que, desde la provincia y a día de hoy, se puede manejar”, dijo.

Lo que alienta esta planificación es poder llegar a buen puerto con la gestión para reactivar obras que dependen de Nación. “Si tenemos resultados positivos y apoyan esta puesta en marcha, vamos a sumar más trabajadores”, señaló.