Preocupación en el sector hotelero y gastronómico de San Juan: "ya hay despidos"

domingo, 19 de mayo de 2024 07:30

La situación del sector hotelero y gastronómico "es crítica". Así lo indicó Tamara Boggian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan, quien explicó que el gran problema es que se está "trabajando con muy poca ocupación en los hoteles y muy poca demanda en los restaurantes".

"Esto está relacionado con la crisis que estamos viviendo, lógicamente, como otros factores, lo que genera esta situación crítica en la que estamos. Estamos intentando salir de distintas maneras", explicó Boggian a Diario La Provincia SJ y subrayó que "es una crisis que está generalizada en todas las categorías de hoteles".

Lo primero que advierten desde el sector, cada vez que hay una crisis de este tipo, es que la gente cuando no tiene dinero lo primero que hace es dejar de viajar y dejar de salir a comer. "Somos uno de los sectores que primero sentimos la crisis y vamos a ser uno de los últimos en recuperarnos. La crisis es pareja para todos los niveles de hotel, para todos los niveles de restaurant", aseguró.

En pandemia, cuando se registró una fuerte caída de las reservas y del consumo, muchos hoteles y locales gastronómicos decidieron cerrar sus puertas y bajar las persianas. Lejos de aquel escenario, en la actualidad no se han presentado expresiones de cierre pero sí algunos despidos en la planta de trabajadores.

"Hasta ahora, yo no tengo conocimiento de que un hotel esté pensando en cerrar, ni restaurantes. Esperemos que eso no suceda. Si hay establecimientos que ya han desvinculado gente, porque sostener las estructuras se les está haciendo imposible. Estamos intentando tener esperanzas o intentando ver esa luz al final del puente", agregó.

Hasta el momento no hay un número exacto de cuánto es el personal que fue dado de baja pero aclararon que por más que fueran 10 personas, "son 10 familias que quedan sin trabajo". "Eso es lo último que nosotros queremos, como empresarios, desvincular gente. Pero bueno, hay veces que no hay otra opción", aseguró.

Pese a este escenario tan inquietante, desde la Cámara apostaron a la firma del convenio con el ministerio de Turismo y las universidades nacional y católica para capacitar a todos aquellos interesados en esta actividad. Si bien el principal destinatario es aquella persona que ya está trabajando en alguna empresa del sector, no se descarta dar la posibilidad a novatos para incorporarse a la formación.

"Lo que nos sucede a muchos empresarios es que no tenemos o no hay cantidad de personas disponibles para ocupar puestos en los distintos hoteles y restaurantes. Tal vez hay gente, pero no están capacitadas. Entonces, lo que buscamos con este programa de capacitación que se generó entre la Asociación Hotelera Gastronómica, el Ministerio de Turismo y la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, es generar personal capacitado para mejorar nuestra calidad de servicio", destacó.

Se trata de 10 cursos independientes y gratuitos financiados por la Asociación Hotelera Gastronómica (50%) y el Ministerio de Turismo (50%). Lo dictan y lo organizan las universidades. El objetivo es formar en oficios y que sea útil tanto para los que están recién comenzando en algún establecimiento hotelero, gastronómico o afín, como también para aquel que está por empezar o desea insertarse en el sector.

"Concretamente vamos a capacitar a mozos con formaciones de atención al cliente, de servicio de mozos y camareras, de barista y de coctelería. Vamos a capacitar a personal de hotelería en atención al cliente, recepción hotelera y servicio de pisos. Y vamos a capacitar también en cata y maridaje de vinos y en enoturismo, anexando también un curso de manejo de estrategias digitales", detalló Mariano Carmona, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica.

Los cursos arrancarán entre el 27 de mayo y el 3 de junio. Tienen una carga horaria promedio de 16 a 48 horas, dependiendo de cada capacitación.