Joaquín logró vencer la leucemia gracias a la donación de su hermano: "quiero estar bien"

"Bienvenido guerrero Joaco", dice la frase colgada en una cartulina sobre su espalda. Joquín Santander tiene 16 años de edad y volvió a San Juan hace unos días proveniente de Santa Fe, donde consiguió el trasplante de médula donada por su hermano Thiago. En la provincia lo recibieron como a un grande, con caravana y gran alegría. No era para menos, los médicos le dijeron que había conseguido superar la enfermedad.

El joven fue diagnosticado con leucemia en agosto del 2022 (justo para el día de su cumpleaños) y por un año se sometió a fuertes tratamientos para vencer la enfermedad. Sin embargo no lo consiguió en aquel entonces y los médicos le dijeron que la solución era el trasplante de médula. Él tiene dos hermanos menores y uno de ellos fue con el que tenía casi 100% de compatibilidad. Con 11 años, Thiago no dudó en apostar todo para salvar a su hermano.

"Recuerdo que tenía que hacer un tratamiento de quimioterapia de seis bloques y los hice. Después me prendió la médula mía pero tuve una recaída porque ya no me servía la médula", recordó Joaquín a Diario La Provincia SJ quien recordó: "gracias a Dios que salió él. Yo estaba internado, estaba mal y esa noticia me alegró, me levantó un poco el ánimo. Sentí que sí iba a salir adelante, que iba a estar bien. Porque era una buena noticia".

El adolescente confesó que al principio la estuvo "pasando mal hasta el último" sin embargo "después del trasplante todo cambió". Ahora se siente "mucho mejor" con "más ánimo" y pensando "muchas cosas buenas". Para recibir el trasplante tuvo que viajar a Rosario, Santa Fe, donde hay un buen equipo de salud que lo contuvo y acompañó en este proceso. Estuvo internado un tiempo antes para estabilizar el cuerpo para el trasplante y luego debió quedarse hasta pasar la etapa de post trasplante.

"Me fue en enero porque tenían que hacer una quimioterapia más fuerte de las comunes que me dejaba todo mi cuerpo en cero. O sea, como que me eliminaba todas las células mías, las células madre, para que pudiera recibir la médula de mi hermano. En febrero recibió la médula de su hermano y todo cambió", recordó.

Hace unos días volvió San Juan y si bien su sueño es volver a jugar a la quinta división de Sportivo Desamparados, sabe que ahora tiene que dedicarse a cuidar su salud para poder estar plenamente sano y continuar con el tratamiento pero a base de pastillas. "No tengo que juntarme con mucha gente, ni andar en el frío y tener los menos contactos posibles para no enfermar", destacó subrayando que desea: "estar bien y seguir con mi recuperación".

En agosto del 2023 con su mamá en el hospital Rawson.

"Ahora sueño terminar la escuela y estudiar algo. Quiero terminar la escuela, jugar al fútbol. Es algo muy lindo. Cuando estoy mal o tengo muchos problemas, voy y mi cabeza es otra. Me olvido de todo. Jugando al fútbol, me olvido de los problemas, de todas las cosas malas. La mente la llevo a otro ambiente, a un ambiente sano", finalizó.

¡A seguir adelante y cumplir los sueños!