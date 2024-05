Victoria, la sanjuanina que complementa el yoga con el arte en una interesante propuesta

sábado, 18 de mayo de 2024 13:10

Victoria Genovart es profesora de Yoga Infantil y se recibió en este 2024. La sanjuanina destacó que le apasiona su trabajo y siempre busca innovar con cada una de sus propuestas. Desde siempre estuvo abocada al trabajo con las infancias y empezó a dar sus primeros pasos con la recreación.

La sanjuanina destacó que poco a poco la fue atrapando todas las propuestas vinculadas al yoga y decidió profesionalizarse en la temática. Una vez que se recibió comenzó a dar clases y sumó innovadoras propuestas en cada una de sus actividades. En cuanto a la metodología, trabajan técnicas de respiración, relajación, y posturas de yoga a través de lo lúdico. Lleva adelante juegos que sean atractivos para los niños. A esto se suma, el trabajo de fuerza, flexibilidad, equilibrio y el esquema corporal. Esto les permite respirar de forma correcta y siembre con clases atractivas para los niños.

La profesional destacó que trabajó muchos años con la infancia e inició el profesorado de Maestra Jardinera, pero no lo finalizó. Sin embargo, decidió encaminarse a lo referido al yoga y una propuesta orientada para los más pequeños. Vale destacar que solo le restan unas materias para recibirse en la carrera de Ciencias de la Educación.

“Siempre estuve vinculada a esto de la enseñanza, de las infancias, de la educación. La verdad que después de la pandemia cuando no pude trabajar más en la animación porque no se podían hacer eventos. Tuve algunos trabajos, pero no terminaban de gustarme o no me llenaba como las actividades con las infancias. Fue ahí donde comencé a explorar a ver qué me gustaba. Ya estaba practicando yoga, pero no sabía que había para niños. Comencé a investigar e hice el profesorado en Centro Argentino de Yoga y lo finalicé”, destacó Genovart a Diario La Provincia SJ.

Además, resaltó que siempre buscó llevar todos los beneficios que tiene el yoga para los más pequeños. “Muchas veces los niños están tan desconectados en su sentir, emociones, estado corporal y demás. Me parece muy lindo poder llevar esto a todos lados”, resaltó.

Por otro lado, la profesional destacó: “El enfoque de las clases es de una teoría de la crianza respetuosa, la teoría del apego, la autonomía del niño hacia un estado de armonía y salud. Trabajamos de manera colaborativa, esto es que no hay ganadores y ni perdedores. Trabajamos de manera grupal y la construcción de la clase es grupal. Esa es la dinámica”, destacó la sanjuanina.

Posteriormente, la profesional sanjuanina destacó que “dentro de lo que son las clases también se nos ocurrió esto de los talleres. Hacemos una clase completa de yoga infantil y al final se hace una parte de la relajación”. Al finalizar la clase cierran con una actividad que sea relajante y demás. En el primer taller que brindaron fue de atrapasueños. Cada uno de los niños podían explotar toda su creatividad en la confección del atrapasueños.

“Para los próximos talleres, que serán eventuales, una vez por mes tenemos planificadas otras actividades, por ejemplo, de slime. También, cuentos creativos, serán distintas temáticas siempre incorporando esto de lo lúdico o recreativo”, sostuvo la sanjuanina.

En cuanto a la duración de las clases, Victoria comentó que tiene una duración de una hora y media con los talleres de creatividad. “Ahora lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de hacer estos talleres en los cumpleaños. La verdad que está teniendo buena repercusión”, aseguró la sanjuanina. Esta iniciativa gana terreno en la provincia y en los cumpleaños sigue despertando el interés de las familias.

Respecto al rango etario con el que vienen trabajando, la profesional sostuvo que cuenta con alumnos de 3 años en adelante. “Esto es lo lindo de trabajar con muchas edades distintas es que ellos mismos se ayudan en las clases. Por ahí cosas de motricidad fina que los más chicos no pueden hacer y lo más grandes los ayudan. Así se trabaja de manera colaborativa con las infancias. Siempre está bueno tener muchas edades distintas”, comentó.

La sanjuanina brinda y lleva adelante cada una de las propuestas. Este año Victoria logró cumplir su gran sueño: brindar clases y se mostró muy entusiasmada.

“Es muy linda y atractiva la propuesta para las infancias. Esto de que los chicos puedan despegarse un rato de las pantallas, es el momento en que trabajan y se conectan con su cuerpo. Eso es lo que está bueno de poder realizar este tipo de actividades”, comentó la profesional.

Victoria firmó que hace mucho que está conectada con las infancias y destacó: “es un lugar donde me siento muy cómoda trabajando. Siempre planifico absolutamente todo; clases y talleres. Es bastante lindo trabajar con las infancias”.

Por último, la profesional resaltó que sus hijas fueron fundamentales en este camino ya que fueron sus pilares para alcanzar sus objetivos. “Ellas son mi permanente inspiración, las dos. Tengo una hija de 19 y otra de 10 años. Ellos son mis motores e inspiración de absolutamente todo”, comentó.

“Estoy planificando permanente clases porque siempre todos los momentos de las clases tienen juegos, actividades y demás. Llevando propuestas lindas y atractivas para los chicos. También, llevando los talleres donde son requeridos como jardines y demás. Estamos con todas las expectativas e ilusiones”, cerró.

Instagram: Yoga con las infancias