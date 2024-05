Su hijo le iba donar un riñón y murió en un choque: "él se cuidaba mucho por mi"

sábado, 18 de mayo de 2024 18:44

Hay vueltas de la vida que son inexplicables y por más que uno intente entender por qué suceden las cosas, eso termina siendo muy difícil. Juana Nievas de Sánchez es mamá de César Miguel Sánchez, un joven que el 19 de noviembre del 2022 murió tras ser embestido en calle Mendoza entre 12 y 13, en Pocito.

El chico iba en moto a su casa, cuando se encontró de frente con una camioneta. Producto del impacto, murió en el lugar. Por el dolor de su muerte, la mujer nunca quiso ver el expediente y hace unas semanas se enteró que la causa había cerrado a los pocos días de la tragedia. Tenía 10 días para apelar pero por la tristeza misma del hecho, no pudo hacerlo. ¿Consecuencia?. El caso no fue juzgado y no habrá condena.

"Fui a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y me dijeron que buscara un abogado para que yo pudiera acceder a la causa. Yo he pasado todo este tiempo de duelo y llegué al expediente yo sola. Abrí el expediente y me puse a leerlo. Encontré un desastre. No ha habido juicio abreviado y leí la última página donde lo firma el fiscal diciendo, que el automovilista quedó desvinculado de culpa y cargo ya que el único culpable de su propia muerte era César Sánchez. No entendía nada", recordó la mujer sin poder ocultar las lágrimas.

Juana Nievas señaló que cuando vio el resultado de la autopsia de su hijo, advirtió que tenía una alcoholemia de 2,70 miligramos. "Mi hijo no tomaba porque él era mi donante de riñón. Soy enferma renal crónica, tengo un solo riñón funcionando y él me iba a donar. Me iba a hacer trasplantar con un riñón de él porque era el más compatible conmigo. Él estaba muy contento, por eso se cuidaba mucho por mi, porque quería salvarme la vida", destacó la madre sin poder ocultar su angustia y señaló que por este motivo, su hijo no tomaba alcohol, con lo cual cree que ese resultado no es correcto.

A partir de esto, le pidió al abogado que interviniera pero éste le confirmó que la causa cerró 48 horas después del siniestro fatal y la familia tenía 10 días para apelar, algo que nunca ocurrió por el mismo dolor que atravesaban. Hoy el dolor de la muerte volvió a fortalecerse con la noticia de que el hecho nunca será juzgado ni habrá condena al conductor. Por eso, ella y su familia pide que los procesos legales cambien respetando el duelo de quienes perdieron un ser querido en un siniestro fatal.