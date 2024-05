Luciana, la sanjuanina que sueña con ganar una medalla en el Panamericano de Patinaje en Colombia

sábado, 18 de mayo de 2024 16:44

Sus ojos están llenos de sueños e ilusiones. Tiene 10 años y está a un paso de cumplir uno de sus más grandes anhelos: viajar a Colombia para representar a San Juan la y Argentina en el Panamericano de Patinaje Artístico. Luciana Segovia integra el staff del elenco de Fantasía Patín Club y por estos días busca recaudar dinero para poder cumplir el sueño de viajar a aquel país.

Con una voz muy desenvuelta y la ilusión de una nena a la que se le abre un "nuevo mundo", Luciana desea poder viajar pero sabe que no es fácil. Necesita 3.280 dólares, de los cuales logró juntar mil para confirmar su participación pero aún no logra alcanzar toda la suma.

"La verdad fue un logro muy difícil alcanzar. Gracias a los torneos Apertura y Clausura he podido clasificar con mis puntajes y llegar al Panamericano. Salí primera provincial, regional y nacional absoluta", comenzó contando la nena que desde los 5 años hace patinaje.

Luciana competirá en la categoría Mini Infantil World Escape. En marzo pasado fue al torneo Apertura que se realizó en Río Segundo, en Córdoba, y quedó tercera. Eso le dio la clasificación para ir al Apertura que se hizo en abril, también en el mismo lugar, en Río Segundo, y quedó segunda. Con el puntaje total quedó habilitada en tercer lugar como titular para viajar a Colombia.

"La verdad, patinar es como un sentimiento de adentro que viene. Es mi vida y me encanta. Esto es un sueño que recién se está cumpliendo. Mi mayor sueño es llegar a donde llegué y ahora vamos a ver si lo puedo cumplir", agregó la pequeña patinadora quien confesó que después le gustaría poder participar en el Sudamericano e incluso llegar al Mundial.

Un camino que recién empieza

Luciana tiene una mochila cargada de sueños e ilusiones que llegan alimentados por su talento, esfuerzo y dedicación al patín. Empezó a los 5 años de edad y siendo muy chica la vida la enfrentó al primer desafío pero ella no se dio por vencida.

"Cuando era chiquita empecé a patinar, me caí y me fisuré la clavícula. Todos pensaban que no iba a patinar más, pero después cuando ya me mejoré participé en un torneo. Salí campeona y ahí me llevó a querer entrenar y patinar", expresó Luciana quien hoy es campeona provincial, regional y nacional en la categoría Mini Infantil.

Por primera vez ahora viajará fuera del país y será a Colombia para el Panamericano. Lo hará sin su familia pero con la Selección Argentina que está integrada también por chicos con los que comparte la formación en el club Fantasía. Junto a ella viajarán Sara Toia (13) y Luz Tejada (14) en la categoría Cadetes y Gamal Araya (11) en Infantil.

Para ayudar pueden enviar dinero a la cuenta de Mercado Pago: crisol.tunica.circo