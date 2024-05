El Leoncito: avanzan en obras claves y trabajan en un nuevo circuito que buscan dejar listo en este 2024

sábado, 18 de mayo de 2024 08:16

El Parque El Leoncito es uno de los puntos turísticos más importantes que tiene San Juan. Tal es así que estiman que en vacaciones de invierno se reactive la demanda de visitantes. Por ello, es que decidieron realizar algunas obras en el camping, para que los turistas puedan disfrutar de la visita en el imponte lugar.

El panorama en este 2024 fue bastante complejo porque se dio el cambio de autoridades a nivel nacional de las autoridades de administración de Parques Nacionales. En lo que respecta a funciones del parque en San Juan, siempre permaneció abierto y trabajaron fuertemente para mejorar la experiencia que tiene el visitante con los arreglos que van preparando. La zona de uso público sigue siendo la misma, trabajan fuertemente para generar una nueva opción que no será en lo inmediato pero analizan que pueda concretarse en el 2024. Se trata de un nuevo circuito de treking en lo que es el parque de nivel medio-bajo para que pueda ser accesible a la gran mayoría de los visitantes que registran.

"Estamos trabajando en eso (circuito) y haciendo mejoras constantes en los demás circuitos. Avanzamos mucho en lo que es arreglo y acomodamiento en lo que es el Camping El Jarillal. Está dentro del parque y es el único lugar donde se puede acampar. Los avances en esto fueron el área en acceso hasta un parrillero para personas con discapacidad. Cuentan con plataformas, está señalizado, y adaptamos la altura para personas que utilicen silla de ruedas. Adaptamos la altura de los parrilleros para hacerlo más inclusivo", destacó Ariel Quiroga, intendente del Parque El Leoncito, a Diario La Provincia SJ.

En la misma línea de avances de obras sumó que "hemos elaborado dos quinchos y nuevos parrilleros para una capacidad de 15 personas cada quincho dentro del mismo camping. Sumamos eso para la generación de sombra para que en la época de verano, que es cuando más visitantes tenemos. Generamos parrilleros, ya que antes no teníamos y las fogatas se hacían en el piso. Eso iba en control un poco de lo que nosotros profesamos. Los hicimos de material en el conjunto con estos quinchos para poder generar una mejor experiencia y comodidad para los visitantes en el parque".

En lo que respecta al nuevo circuito, el referente en el tema comentó que será en el área de uso público del parque. "Será entre el ingreso y el centro operativo del parque donde se registran. Este circuito se trabajó hace muchísimos años cuando había prestadores turísticos para cabalgatas. Ahora lo estamos adaptando para lo que será el treking", subrayó.

Quiroga resaltó que empezarán a trabajar a partir de mitad de año con el tema de la señalización, marcar y acomodar el terreno en algunos sectores donde sea complejo el acceso y el movimiento. "Esperamos poder tenerlo para la próxima temporada de verano", comentó.

El referente del Parque El Leoncito sostuvo que ya comenzaron a registrar consultas para lo que será el receso invernal. "Tenemos muchas consultas y varios grupos que quedaron en venir con grupos de treking para hacer los diferentes circuitos. El Sendero de Paisajes de Agua, La Cascada y El Cerro El Leoncito", comentó.

Posteriormente, destacó que sigue adelante con el reacondicionamiento de los miradores, ya que eso es fundamental para su mantenimiento. "Estamos preparando el camping que es la zona de uso público que más se visita. Teniendo esa área que en conjunto con la proveeduría brindan los servicios para la temporada invernal. Es muy bueno lo que brindan desde desayuno hasta cena. Es todo artesanal y casero", contó.

En lo que respecta a estadísticas, Quiroga subrayó que en la temporada de verano registraron un aumento considerable y ya superaron a los índices de prepandemia. En el 2023, registraron más de 20 mil visitantes y esperan superar esta cifra en lo que respecta a la temporada del 2024. En los fines de semana largo y vacaciones es donde registran el mayor repunte de visitantes y esto es muy positivo. "Es uno de los lugares más visitados", comentó.

Por último, respecto a la obra del portal de ingreso comentó que siguen trabajando, pero no lograron avanzar ya que registraron el cambio de autoridades. Están viendo las prioridades y cómo serán los nuevos planes de trabajo de acuerdo a las nuevas autoridades. "Estimamos tenemos un encuentro dentro de poco ya que se incorporaron hace poquitos días lo que es el directorio a nivel nacional. Estamos a la espera de una reunión con todos los directivos nuevos de la administración", cerró.

El dato

El intendente del Parque El Leoncito remarcó la importancia de mantener la limpieza en las inmediaciones del lugar. Es importante que no dejen residuos y afirmó: "en los Parques Nacionales no se admiten mascotas es uno de los principales problemas que tenemos. No pueden ingresar con mascotas por todo lo que pueden transmitirle a la fauna autóctona del lugar".

Estadísticas visitantes