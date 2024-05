Fuerte crítica del Centro Comercial de Capital al SEC: "debe revisar su representatividad"

viernes, 17 de mayo de 2024 14:08

"Tiene que revisar su representatividad". Con esas palabras, el nuevo presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan, Dario Minozzi, apuntó al Sindicato Empleados de Comercio sobre el que indicó que "se mete en cuestiones que no le incumbe".

El tema salario y horario de trabajo son dos aspectos que fueron duramente criticados. "A mí no me parece bien tener que pagar un salario por inflación, yo creo que se debe pagar por productividad. Me parece que las paritarias están muy encerradas en un tema netamente inflacionario y no se hace una clasificación por productividad, por otro tipo de temas también", señaló Minozzi en radio Estación Claridad quien subrayó que "la inflación no sólo es un daño al bolsillo, sino también a la moral, a la dignidad de cualquier persona".

Por otro lado aseguró que la patronal defiende más el salario que el SEC. "El sindicato ha demostrado, no hace falta que yo lo diga, que no acompaña en lo más mínimo. Ha tenido mucha incidencia en otros temas que no son los temas de acompañar al personal mercantil. Creo que se ha metido en temas de comercio que no le conciernen", apuntó.

Además expresó que "el sindicato tendría que revisar su representatividad, que a lo mejor no le alcanza la cantidad de socios que tiene para representar una actividad". "Creo que el sindicato tendría que replantear varias cosas para defender el salario. Y con esto que te acabo de decir, creo que defendemos más el salario nosotros que los mismos sindicalistas", lanzó.

Horario laboral

Minozzi también criticó la intervención del Sindicato Empleados de Comercio, SEC, en querer fijar el horario en el que se debe trabajar o los cambios que hay que hacer. "Un horario de comercio es un pacto social, no un tema que lo pueda venir a plantear un sindicato, yo creo que si cumplimos la ley, el comercio se ejerce a partir del propietario y el comerciante y hay una ley de comercio que no la podemos ignorar", destacó señalando que no hay que "confundir a la gente imponiendo cosas".

"El horario, como pueden ser muchos otros, creo que no hace a la defensa del mercantil, sino que se meten temas que no le incumben o por lo menos se tendrían que haber sentado 4 o 5 partes de la sociedad a resolverlo", finalizó.