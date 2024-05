Aumentó 800% la boleta de la luz en la UNSJ y aplican medidas de ahorro

viernes, 17 de mayo de 2024 00:00

La boleta de energía aumentó de 7 millones en mayo del 2023 a 68 millones en el mismo mes del 2024. Así lo indicó el rector Tadeo Berenguer quien señaló que a partir de esto se iniciaron medidas para el ahorro de la energía en todos los edificios que componen esta casa de altos estudios.

"Con estos duros y crudos días que tenemos, hemos decidido que hay que ir adecuando los horarios de más luz para dictar las clases, para no dictar con un uso excesivo de energía eléctrica. Algo muy significativo es que en marzo del 2023 las facturas, las boletas de energía eléctrica eran alrededor de 7 millones de pesos para la universidad y ahora las que han llegado son de 68 millones de pesos. Eso da la pauta de ese tremendo desfasaje que estamos teniendo", subrayó Berenguer a Diario La Provincia SJ.

De acuerdo a lo informado, la UNSJ detectó el 1.000% de aumento en las boletas de gas, el 800% en las de energía eléctrica, el 300% en obras sanitarias. Paralelamente, el Gobierno Nacional otorgó a principios de mayo un 70% de aumento de los fondos para funcionamiento. Vale aclarar que, en promedio, el 90% del presupuesto nacional destinado a las universidades va para sueldos y un 10% para gastos de funcionamiento. De ese 10% la UNSJ recibió el 70% de aumento.

En números, esto significa pasar de 151 millones de pesos que se venía recibiendo mes a mes durante el 2023, para funcionamiento, a sumar 100 millones y alcanzar 251 millones de pesos. Eso es lo que se dispone hoy para el funcionamiento de la Universidad Nacional de San Juan. "Hubo una promesa, en este mes de mayo, que cobraríamos en junio otro 70% más. De esta forma se vendría a cumplir un 140% de aumento del presupuesto 2023 para funcionar. Pero a la UBA le han reconocido el 287%, más un 300% extra para los funcionamientos de hospitales. Nosotros no tenemos hospitales pero darnos el 70% y posiblemente el 140% a 60 universidades y a una sola darle el 287% es muy discriminatorio y agresivo", lamentó Berenguer sobre la desigualdad que aplica el Gobierno Nacional con las 60 universidades del interior del país.

En este escenario, Berenguer destacó que se van "adecuando" las cátedras al pedido de ahorro energético. Sin embargo "hay carreras, por ejemplo las de la Facultad de Ciencias Sociales como abogacía y ciencias económicas, donde se dicta en horario vespertino y a veces nocturno, con lo cual la adecuación se está haciendo muy difícil". La ventaja que destacan es que todos los espacios son propios de la universidad y no tiene que alquilar espacios.

Por otro lado, Berenguer destacó que se viene adecuando la planta docente y no docente de la Universidad Nacional de San Juan a la situación que se atraviesa pero eso no significa que esté en juego el dictado de clases. Eso está garantizado. "Las plantas docentes están financiadas por el Gobierno Nacional, eso no habría mayor problema. El asunto es lo que acompaña el dictado de las asignaturas, como es los servicios que son necesarios, como energía, ambientación", aclaró.