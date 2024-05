Advirtieron un "incipiente crecimiento" en la venta de motos eléctricas en San Juan

viernes, 17 de mayo de 2024 08:45

Hay un "incipiente crecimiento" de venta de motos eléctricas en San Juan. Así lo indicó Fernando Lucero dueño de un reconocido local de venta de motos de la provincia quien explicó que cada vez más gente elige los nuevos rodados por el ahorro que implican a futuro.

"Cuando uno toma una unidad eléctrica se da cuenta que es otra cosa. El ahorro es increíble. Es muy sencilla porque es como cargar un celular, no consume prácticamente nada de corriente, pero a la vez deja de usar combustible, o sea, el ahorro en combustible es impresionante. Además estas unidades eléctricas no tienen mantenimiento, las motos convencionales vos cada tanto le tenés que hacer un servicio de cambio de aceite, la transmisión, los filtros, bueno, estas no llevan mantenimiento", comenzó explicando Lucero en radio Estación Claridad.

También se registra otro ahorro y va de la mano de que las motos eléctricas "están exentas del pago de renta, de patentes". "Si bien se inscriben y te dan la patente, para circular en la calle no pagas patentes. Ese incentivo que se da es muy bueno y a la hora de ahorrar es increíble lo que se ahorra uno andando en una moto eléctrica", agregó.

Con respecto al valor para adquirirla, la moto a nafta tradicional puede rondar los 2 millones mientras que una moto eléctrica está alrededor de 3 millones y medio.

La moto eléctrica se hace arrancar con la huella digital y no otra alternativa. La batería sale 900 mil pesos, más o menos y se cambia cada cuatro años.