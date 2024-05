La UNESCO evaluará el estado en el que están los Eco Domos y si se podrá continuar o no

jueves, 16 de mayo de 2024 15:21

Una comisión de la UNESCO llegará San Juan para evaluar el estado en el que están los Eco Domos en Ischigualasto y si se podrá avanzar o no con la construcción de los mismos. Aquel lugar es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y no se puede construir nada si antes no tiene la aprobación del impacto ambiental concluido.

La semana pasada, representantes del ministerio de Turismo tuvieron un reunión con miembros de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco (CONAPLU) que habían sido designados recientemente. "Ahí tomamos conocimiento de que había habido una reunión en el mes de diciembre, el 5 de diciembre, con autoridades provinciales anteriores, en donde desde la provincia se había reconocido de que se había iniciado la obra sin el informe de la CONAPLU, del informe de impacto ambiental", comenzó explicando el ministro Guido Romero en rueda de prensa.

En dicha reunión, desde el ministerio de Turismo se pidió que la CONAPLU envíe una delegación para que vean la obra de los eco domos en Inschigualasto para que sea evaluado nuevamente. El objetivo es que se vea dónde se está realizando y cómo para lograr ese informe de impacto ambiental.

"La obra tiene un avance del 80% y obviamente queremos terminarlo, que es el objetivo", expresó el ministro quien destacó que el objetivo es que la comisión llegue "lo más pronto posible". En este contexto desde la cartera de Turismo no descartan volver a Buenos Aires para agilizar los trámites.

La reactivación de la obra privada de los eco domos está planificada para los primeros días de julio y desde Turismo no quieren demorarlo más.