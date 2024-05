En San Juan, registraron aumentos de más del 100% en ataúdes y crece la tendencia por la cremación

jueves, 16 de mayo de 2024 22:04

El rubro dedicado puntualmente a servicios fúnebres atraviesa un panorama complejo en este 2024. Esto se debe principalmente a los aumentos que registraron principalmente en lo que respecta a ataúdes. Los incrementos superaron el 100% y hay preocupación.

En lo que respecta a la demanda, referentes dedicados en el rubro, aseguraron que se mantienen los mismos números, pero cada vez son más los que optan por la cremación.

“Nosotros no tenemos descanso, no es algo que nosotros podemos pensar qué sucedería como otro negocio, sector o rubro. No dejamos nunca de trabajar, aunque existan altas y bajas. Se nos está haciendo muy difícil sobrellevar; desde parte del año pasado hasta lo que va del 2024 es difícil como a todos”, destacó Margarita Annecchini, de Lanusse & Annecchin, con varios años dedicados en el rubro, sostuvo a Diario La Provincia SJ.

En cuanto a los aumentos, la referente en el tema destacó: “son terribles los aumentos”. La sanjuanina comentó que los ataúdes es la materia prima de la empresa y sin eso no pueden seguir trabajando. En este escenario, la mujer afirmó que registraron aumentos excesivos en ataúdes, combustible y en los sueldos. “El personal tuvo aumentos y no les alcanza porque en realidad aumentó todo. Para nosotros fue muy grande el esfuerzo para pagar sueldos. Estamos sufriendo lo que la mayoría está sufriendo. Es difícil”, sostuvo.

La referente en el tema contó que registraron aumentos en ataúdes de más del 100%. Además, comentó que también registraron subas en otros insumos como guantes, barbijos, descartables que eso deben mantenerlo de forma permanente. Sumado a esto los artículos de limpieza, desinfectantes y demás. Son cosas sumamente necesarias para el rubro que brindan diariamente.

Annecchini destacó que desde la empresa ofrecen un servicio completo a los afiliados. Cuentan por un lado con el estándar, que cuenta con las salas velatorias, autos de acompañamiento, carroza y demás. Sin embargo, la sanjuanina destacó que hay una tendencia que sigue en aumento en este último tiempo. “Mucha gente cuando viene a contratar un servicio no quieren muchas horas de velatorio. Los sanjuaninos optan por menos horas de velatorio y prefieren la cremación. Eso es otra cosa que la gente está optando”, comentó.

Sobre la demanda de afiliados, Annecchini subrayó que “no hay mucha gente que venga a afiliarse porque hay gente que ya tiene cobertura. No hay una gran masa de afiliados, siempre vienen a consultar, pero no en mucha cantidad. Gracias a Dios mantenemos la cartera que tenemos. Hubo un aumento en las cuotas”.

Actualmente, los servicios rondan los $500 mil en adelante, en lo que respecta a la cremación tiene el valor de la compra del servicio y tiene un costo de $200 mil. “Eligen eso para no pagar mantenimiento en los cementerios. La idea de la gente es que no quieren dejarle a la familia y optan por la cremación. Nosotros disponemos de la cremación ecológica, se trata de un ataúd de material reciclado, las cenizas se pueden plantar, por ejemplo, o las pueden arrojar donde deseen. La gente opta por ese plan”, agregó.

En lo que respecta a faltantes, la sanjuanina sostuvo que de momento no registraron faltantes, pero les costó en algunos momentos el tema de la entrega de estaños, para soldar el ataúd. “Nos demoraban porque no estaba en stock o los proveedores nos decían que subió mucho. Demoraban la entrega, pero se pudo ir manejando la situación”, cerró.