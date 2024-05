Defensoría de Pueblo relevó la situación de entrega de insulina a los afiliados a OSP

jueves, 16 de mayo de 2024 10:18

Siguen los reclamos por demoras en la entrega de insulina en Obra Social Provincia (OSP) y la Defensoría del Pueblo planteó la posibilidad de hacer un reclamo colectivo. A ello, se sumó el dato que casi el 80% de las farmacias no tiene insulina por retrasos en la entrega de los laboratorios.

La Defensoría del Pueblo de San Juan tiene facultad de control sobre la Obra Social Provincia. En diabetes hay interrupción del programa especuial y se inició proceso de amparo por 25 mujeres de Valle Fértil. Además, se hizo un relevamiento en las farmacias de San Juan, a los fines de realizar un amparo colectivo. Las personas que reclamaron acusaron que no recibían insulina, ni tiras reactivas ni sensores", dijo la Defensora del Pueblo, Dra. Florencia Peñaloza en radio Sarmiento.

Agregó que, "eso llevó, en una primera instancia, para una resolución rápida, a que hiciéramos una reunión con el interventor de OSP, con la Dra. Segovia, que también es autoridad de OSP y Fiscalía de Estado, que es quien representa al gobierno frente a cualquier reclamo judicial. Se expiuso la situación ya que sabemos que aquellas personas que padecen diabetes tienen un tratamiento que no puede ser interrumpido. Frente a esto, encontramos una muy buena predisposición, pero los reclamos continuaron, e inclusive se iniciaron por pacientes de todo San Juan y amparos individuales, porque no se entregaba la insulina. Es más, nos llegaba la documentación en la cual una farmacia decía que no había insulina".

Resaltó que el observatorio de la Defensoría hizo un relevamiento y el resultado arrojó que "el 79% de las farmacias de Gran San Juan no pueden cumplir con la entrega de la insulina a los pacientes con diabetes, afiliados a la OSP. En ello, resaltamo que se ha modificado la forma de entrega de la insulina y las nuevas autoridades de OSP hicieron un convenio con las farmacias y supuestamente, a las 72 horas le otorgarían al paciente pero no es así".

Sobre el relevamiento, apuntó que "está certificado por asistentes sociales y desde las farmacias se expresó que, si bien se solicita, los laboratorios están demorando entre 10 y 15 días en mandarla. Si el laboratorio se demora, ese paciente que requiere insulina para vivir, si no tiene los medios económicos para hacer frente a esa medicación, recurre a un amparo colectivo. Este es un tema que nos preocupa".

Ante ello, Peñaloza destacó que "le solicité a las autoridades de salud que, por favor, le den una solución urgente. Lo que se le está pidiendo, en la última resolución, es que arbitren los medios para el cumplimiento al 100% de servicio. De lo contrario, se tendrá que iniciar un amparo colectivo con aquellos afiliados que todavía no reciben su insulina. En tanto, estamos haciendo un seguimiento individual de cada uno de los reclamos que tenemos de la Defensoría".

Marcó que "una obra social tiene obligaciones que cumplir. Entiendo que ellos (por OSP) puedan estar haciendo un reordenamiento. Ahora, los afiliados no pueden ser rehénes de las decisiones administrativas, ni las autoridades de una obra social. La salud no espera, no espera y menos las enfermedades que requieren un tratamiento que no puede ser interrumpido, de alguna manera. Para un amparo colectivo se requieren ciertos procesos administrativos previos, que son los que estamos haciendo en este momento".

Para reclamar por esta situación, Peñaloza expresó que los afectados pueden dirigirse a la oficina de la Defensoría o si son de departamentos alejados, contactarse por la Web con un formulario de contacto.