Con su propia barra, un café al paso marcó la diferencia cerca del Centro Cívico

jueves, 16 de mayo de 2024 15:15

"Take a break!!! Coffee" se lee en uno de los costados de una amplia barra de madera. Lo curioso es que está en la vereda de la transitada esquina de las avenidas Libertador y España y ofrece una propuesta distinta de "Café al Paso". El emprendimiento es del sanjuanino Federico Chávez, un amante del café e incansable trabajador que quiso cumplir el sueño de tener su propio negocio. La idea no fue caprichosa.

Es que ejerce el oficio de pintor de obras y sabe lo que significa un rico café para alguien que trabaja en la intemperie, muchas horas. Por eso, decidió sumar a su propuesta una barra, banquetas y hasta un espacio de guardado para que los clientes que frenan a tomar algo rico con semitas o churros.

"Siempre quise tener este café, que sea ágil para la gente y que lo pueda tomar cómodo. La barra en sí está hecha para ser funcional. Cuando uno está haciendo los trámites, viene con los papeles, no tiene dónde apoyarlos y por ahí es incómodo. Yo que estoy todo el día en la calle y vi esa necesidad. Es más, sumé un perchero para sumar otra posibilidad para que, el que quiere tomar acá, se sienta a gusto", dijo Federico, en una pausa en la mañana, a Diario La Provincia SJ.

Contó que primero estuvo instalado frente a la Casa Natal de Sarmiento y obtenía electricidad y agua de un local cercano. "Llamaba la atención; pasaban los turistas y estuvo muy lindo. Pero lo cerré en septiembre cuando tenía más trabajo como pintor y a ello se sumó que necesitaba dejar la barra en un lugar seguro", contó.

Pero el proyecto se reactivó hace poco, en un punto muy transitado. "Di con este lugar y cerca de esta cochera. Alquilo y obtengo luz y agua. Siempre la idea es que esté en la vereda, que sea al paso y no que la gente entre a un lugar. Es decir, que pueda tener servicio ahí y sea de fácil acceso", detalló.

Para la atención y para mejorarlo más, sus papás y su hermana lo apoyan. "Mi hermana me visita y se pone a trabajar conmigo; me pregunta si hace falta algo y está en todo", resaltó.

Federico ofrece rico café, café con leche, las clásicas semitas y por estos días de mucho frío, los churros son la debilidad. "¡Son muy, muy buenos!", confesó.

Los sanjuaninos pueden encontrar el café a pleno funcionamiento desde las 6 de la mañana y por ahora, de manera intermitente, en la tarde y la noche. La idea del emprendedor es, en poco tiempo, tener su Café al Paso, abierto de corrido.

"Lo paso muy bien con los clientes, amigos y parientes que siempre vienen. Además, estoy armando todo para que sea un auténtico puesto de café. Tengo máquina para café en cápsulas y varias cositas que traeré de a poco. La gente me hace sugerencias, pedidos y hay mucha confianza. También les pregunto qué quieren para mejorar", comentó.

La anécdota

Federico resaltó que hubo una actitud que lo sorprendió: "quiero recalcar la calidad de gente que somos, los sanjuaninos. No son todas tan pálidas. Por ejemplo, han venido clientes del año pasado, del café que yo tenía enfrente de la Casa Natal de Sarmiento y me pagaron lo que me debían. Es que, a veces se me llenaba el puesto, estaban apurados o no tenía cambio y les decían que me pagaran después. ¡Cuánto tiempo pasó y podrían haber pasado de largo cuando me vieron acá! Pero no. Remarco eso que dos clientes vinieron y me pagaron. Me dejaron sorprendido para bien".