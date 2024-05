"Estamos felices": Son sanjuaninos y esperan trigemelas, un caso que se da cada 200 millones de embarazos

lunes, 13 de mayo de 2024 15:42

La alegría se les dibuja en el rostro y la emoción en la voz. Florencia Firmapaz (32) y Alejandro Quiroga (31) llevan 9 años juntos y ahora transitan uno de los momentos más felices de su vida. Están viviendo un embarazo trigemelar, una rara condición que se produce muy poco en el mundo. Es cuando un espermatozoide fecunda un óvulo y éste queda dividido en tres. Los bebés comparten todas las características físicas, entre ellas, el sexo y el grupo sanguíneo.

"Fue todo una sorpresa para nosotros porque no estábamos buscando un embarazo. No sabíamos si íbamos a poder tener un nuevo embarazo porque con Catalina nos costó mucho, tuvimos mucho tiempo haciendo el tratamiento", comenzó contando Florencia a Diario La Provincia SJ.

Catalina es la única hija que tiene la pareja hasta ahora. Ella tiene 3 años y si bien fue concebida de manera natural, muchos tiempo antes la habían estado buscando con tratamiento médico. Cuando llegó la pequeña, la pareja perdió la ilusión de que pudieran volver a concebir. Es que tenían problemas de fertilidad y no tenían pensado que se pudiera dar.

"Nosotros estábamos confiados en que para encarar un nuevo embarazo había que hacer nuevos tratamientos. Lo cual no fue así", agregó Alejandro con mucha emoción quien destacó que ella empezó con síntomas y raíz de eso decidieron hacer un consulta al obstetra. Florencia tenía dolores y mucho malestar. A partir de esto hiciera un test que dio negativo y luego apostaron a análisis de sangre.

"Dio positivo y ahí arrancamos con todo. A mí se me agudiza mucho el tema de las náuseas y los vómitos. Y todo ese tiempo venía muy mal", explicó la joven madre quien el médico le confirmó más tarde que en ese momento tenían seis semanas de gestación. "Los síntomas, al ser múltiple, se agudizan, son mucho más fuertes. De ahí fuimos a hacer la primera ecografía, ese mismo día", resaltó subrayando que ese día el estudio no mostró nada.

Sin embargo 15 días después, con una nueva ecografía, pudieron ver los tres bebés. "Cuando volvemos, él nos confirma que había un embarazo. Apenas puso el traductor, vimos en la pantalla que eran tres, le estábamos viendo a los tres y él se sorprendió", recordaron entre risas subrayando que se encomendaron al Cura Brochero.

El embarazo gemelar triple es muy poco frecuente en la sociedad del mundo. Se dan cada 200 millones de habitantes y ahora la sanjuanina se sumó a esa estadística. Todo esto llevó a que la familia pusiera más los ojos y la atención en todo este proceso de embarazo.

"El médico nos explicó que las tres bebés se alimentaban con una placenta. Entonces ya de ahí es atípico porque es denominado científicamente como un embarazo trigeminal, monocorial, triamniótico, monocorial. Es una placenta y amniótico. Son tres bolsitas, no están las tres en la misma bolsa. Se alimentan las tres de la misma placenta y nos confirma que son gemelas. Van a ser las tres del mismo sexo, no van a ser las tres genéticamente iguales", agregó Alejandro destacando que tras la confirmación no lo podían creer.

Ahora tienen muchas palabras de agradecimiento para el doctor José Luis Felcdman, que es quien los viene acompañando no sólo en este proceso sino desde que buscaron a Catalina. Si bien el doctor les explicó el riesgo que llevaba el embarazo, que podía llegar a tener ella muchas internaciones, el curso hasta ahora viene siendo normal.

A fines de mayo, entre el 29 y el 30, se cumplan las 24 semanas y en ese momento Alfonsina, Guillermin y Margarita nacerán por cesárea con 8 meses de gestación. Para ello ya se están preparando aunque no es fácil en tiempos económicamente difíciles.

Quienes quieran pueden colaborar a través de Mercado Pago con el alias trigemelas.quiroga.

¡Felicidades!