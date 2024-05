Un pequeño guerrero sanjuanino batalla contra una dura enfermedad y su familia pide ayuda

domingo, 12 de mayo de 2024 13:45

Nicolás tiene 7 años y desde hace menos de un año su vida no volvió a ser la misma de antes. Es que el 17 de julio de 2023, después de presentar fiebre tras un control en uno de sus ojos, una serie de estudios médicos revelaron que padece púrpura trombocitopénica, una enfermedad del sistema inmunológico que ataca por error a las plaquetas y que suele ser común en niños pequeños después de una infección viral.

Desde ese diagnóstico, Nico fue sometido a varias internaciones sin respuesta exitosa al tratamiento, hecho que actualmente lo mantiene internado con su mamá Cintia en el Sanatorio Franchin en Buenos Aires. En este marco, su familia apela a la solidaridad de los sanjuaninos para hacer frente a los gastos diarios de mantención en CABA, sobre todo los alimenticios que son de alrededor de $20 mil diarios.

"Se me hace muy difícil estar acá, estamos solos y no conocemos a nadie. Al no tener carnet de discapacidad, sus medicamentos cuestan $167.000 todos los meses, cada seis días le compro una medicación que sale $37.000 que la toma para no sangrar. Al no tener plaquetas, sí o sí la tiene que tomar", contó Cintia Gómez a Diario La Provincia SJ.

La familia es de Zonda y desde que están internados, ya sufrieron varios robos en su vivienda, situación que complicó aún más el panorama económico. Sin embargo, los sanjuaninos supieron responder a esas necesidades.

Días atrás, Cintia apeló a la solidaridad de todos para reunir cerca de $650.000 para someter al pequeño a nuevos estudios médicos y lo logró. Sin embargo, su situación sigue siendo compleja en cuanto a lo económico y los requerimientos diarios.

"Nico no pudo ir más a la escuela, cambió muchísimo su vida, no lleva su vida normal. Puso llegar a tener maestra domiciliaria recién a fines de diciembre, no se puede golpear, no puede correr, no puede saltar, no puede andar en bici. ¿Cómo le decís a un niño de 7 años que no puede hacer eso? Es muy difícil", expresó Cintia, con profundo dolor.

Como mamá, su amor y compromiso supera cualquier barrera, por eso pide que quienes puedan colaborar con ella y seguir afrontando la internación de Nico, lo hagan al Alias NicolasRios7 o al Cbu: 0110474930047448800383 que aparece como titular Cyntia Rosana Gomez.