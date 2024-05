Talleres de chapa y pintura: en San Juan, conductores optan por seguir con autos dañados antes de repararlos

domingo, 12 de mayo de 2024 08:40

Debido a un panorama económico nacional atravesado por los aumentos de precios en diferentes productos y, sobretodo en los importados, talleres de chapa y pintura en San Juan registran un panorama complejo a partir del cual vislumbran una tendencia negativa.

Según expresaron desde diferentes comercios del rubro, cuando se trata de realizar trabajos de reparación, menores o grandes, debido a diferentes situaciones sufridas en los vehículos, los conductores optan por continuar con los automóviles dañados si es que no presentan peligro al andar, antes que realizar una reparación inmediata

"Nosotros trabajamos con particulares y el trabajo en sí ha bajado muchísimo. La gente arregla el vehículo cuando le paga el seguro y el particular tiene que meterse la mano al bolsillo y hacerlo, ahí está todo el dilema. Los materiales de pintura se encarecieron una barbaridad y la gente prefiere andar con un rayón antes que arreglarlo, mientras el auto ande, poco y nada le interesa arreglarlo. Al margen de que la plaza automotriz acá en la provincia ha crecido mucho. Pero, a no ser que sean personas que buscan tener vehículos impecables, en caso contrario, la gente anda con el golpe o rayón", contó Gustavo Toledo de "Taller Entre Ríos" a Diario La Provincia SJ.

Esto se registra en arreglos a vehículos debido a choques de grandes magnitudes, como también en otros que son menor envergadura. "Lo que pasa es que hoy día todas las autopartes tienen precios altísimos, por ejemplo, la óptica de un vehículo sale un millón doscientos a un millón ochocientos. Depende del vehículo, de una camioneta importada sale tres o cuatro millones una sola pieza", detalló.

A esos valores se le suman la mano de obra de chapa, la mano de obra de pintura, los materiales de pintura y otros. Más allá de un golpe, si hay quien debe o quiere realizar un trabajo de pintura nueva a un vehículo, Toledo destacó que en promedio, en un auto mediano, se evalúa el color y el material que hay que usar.

"En un vehículo mediano con mano de obra y materiales, ronda el millón y medio o dos millones de pesos, completo", sostuvo, debido a que actualmente, uno de los materiales que se presentan más caro es la pintura debido a que todo es importado.

Por su parte, David Vega de "Taller Dafer", vislumbró el mismo panorama en lo referente a trabajos de chapa y pintura, aunque en su caso sí trabajan con particulares y aseguradoras. "Lo que siente es que, con el problema de esta inflación que tenemos, a la hora de hacer una reparación, cuesta un poquito más, porque todos los precios están altos, no solo de lo que es reparación, sino todo lo demás, combustible, comestibles, reflexionó sobre la problemática.

Y agregó sobre este tipo de trabajos: "La reparación chica no se está haciendo, prefieren seguir andando con el 'toquecito' y que el auto se pueda mover (...) En los últimos dos años, esto ha venido subiendo en todo lo general. Nosotros trabajamos con una marca extranjera y antes no se podía exportar, entonces si no exportaban te cobraban un montón de impuestos, eso hacía que el producto se eleve en precio".

Al igual que su colega, Vega mencionó que realizar un trabajo de pintura completo a un auto mediano ronda entre el millón y medio y los dos millones de pesos, aunque en camionetas de mayor tamaño eso aumenta.

Finalmente, ambos coincidieron que si bien se ofrecen múltiples medios de pago, son las tarjetas de crédito las más usadas por los clientes al momento de apostar por reparaciones de este tipo.

"Lo tratamos de hacer lo más accesible posible, pagos en efectivo, tarjetas, cheques, todo. El tema es seguir trabajando, no parar, no dejar al personal sin trabajo y tratar de sobrevivir a este problema económico que tenemos en toda la Argentina", cerró el referente.