Romina venció duras pruebas y hoy conquista a los sanjuaninos con su novedoso emprendimiento

Romina Moreno es oriunda de Pocito y cuenta con un novedoso emprendimiento que es furor en las redes sociales. Fue precisamente su hija, la que encaminó su proyecto que hoy es un boom en las ferias. La nena le dijo su madre que no le gustaban las Barbie, y que quería algo diferente. En ese momento, la sanjuanina decidió hacerle una muñeca con algún detalle que marcara su impronta.

Esto ya comenzaba a encaminar el proyecto que Romina tenía en mente, pero que aún no terminaba de madurar. Luego, una mujer, en una feria, le preguntó si no realizaba el muñeco de Juana Azurduy. La mujer se quedó sorprendida ya que nunca antes le habían pedido algo de esa magnitud. Luego, se le vino a la mente otro nombre; Martina Chapanay. Fue así como empezó a buscar respuestas a las preguntas que le empezaron a surgir en aquél momento.

Finalmente logró dar con el emprendimiento que tanto buscó y que hoy marca impronta en San Juan. La sanjuanina confecciona muñecos con historia, con telas recuperadas, que representa a mujeres y hombre que marcaron un legado en Latinoamérica. “Chapanay”, muñecos con historia, es el nombre que eligió para llevar su arte por toda la provincia. En estos años, Romina enfrentó duras pruebas, una de ellas fue la caída del techo de su taller, pero con el apoyo de sus allegados y familiares logró salir adelante.

“El nombre “Chapanay” me ligaba mucho a mi madre, mi pasado y su historia fue la que me incentivó. Eso reafirmó la idea de hacer este producto y estos muñecos. Todo se ligó a que surgiera este nombre”, indicó Moreno a Diario La Provincia SJ.

En el 2018 comenzó a abocarse de lleno con la realización de muñeco, pero tuvo varios intervalos por temas personales. “Nunca dejé totalmente de producir y no pude tomar determinados pedidos en algunos momentos por el tema fuertes que tuve en la trayectoria de mi emprendimiento”, subrayó la emprendedora sanjuanina.

Romina afirmó que la realización de los muñecos conlleva una tarea investigativa para poder plasmarla en los muñecos. Además, agregó que su emprendimiento tiene 3 pilares: la perspectiva de género, el cuidado del medioambiente y el recurso económico.

La sanjuanina subrayó que pone gran foco en el cuidado del medioambiente ya que hace un tiempo hizo recuperación tanto de los talleres textiles como de fábricas. La emprendedora afirmó que se encontró con grandes recortes de telas que le permitieron realizar gran parte de su trabajo. “Hago tintes naturales con el tema de la base de los muñecos; la idea es utilizar al máximo el material, pero de una manera prudente”, comentó.

La mujer indicó que le puede llevar un día entero realizar un muñeco, ya que sigue al pie de la letra cada uno de los pasos que comprenden la investigación, qué resaltar, realizar pruebas, ver los rasgos y qué es lo que identifica a cada uno. “Esos trabajos los hago bordados a mano”, sostuvo.

Actualmente, lo más demandado por los niños es San Martín, algún personaje rockero, Cerati, Indio Solari, Spinetta. Luego, le sigue Frida Kahlo ya que tiene una vestimenta colorida y las flores.

Vale destacar que la mujer cuenta con su propio taller donde sale la magia de sus muñecos. Sin embargo, atravesó una situación compleja ya que se le cayó el techo al lugar donde realizaba los mismos. En este escenario, un grupo de personas la ayudaron para volver a ponerse de pie y hoy está más fuerte que nunca.

Romina destacó que los muñecos de 25 centímetros llevan una reseña del personaje, los 18 centímetro llevan el nombre en una etiqueta. Luego, cuenta con llaveritos que llevan la tarjeta con el nombre de su emprendimiento.

“Gracias al emprendimiento conocí a muchas personas y me capacité de otra manera que pensé que pasando los 30 años no lo iba a poder hacer. En la facultad logré hacer diplomaturas, talleres y formaciones para tomar más en cuenta concepto y el diseño de mi trabajo. Noto un crecimiento fuerte en mi emprendimiento y en lo personal porque conocí la vivencia de muchos personajes que hago como el contacto con la gente. Eso me ayudó a ver la vida de otra manera”, resaltó.

Por último, agregó que “es un trabajo muy artesanal, que no se puede hacer de manera industrializada en cantidades para que conserve el mismo diseño. Es complicado porque es un muñeco artesanal. Fue un crecimiento personal como mujer y personal. Además, me ayudó a reforzar valores”.

Redes sociales: Chapanay - muñecos con historia (Instagram)