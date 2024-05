En San Juan, trabajan para descentralizar el Registro Civil y ponen foco en la digitalización de los trámites

domingo, 12 de mayo de 2024 22:49

La directora del Registro Civil, Verónica Benedetto, aseguró que llevan adelante diversos desafíos a corto, mediano y largo plazo. La profesional aseguró que le pareció un desafío interesante estar al frente de esta cartera y afirmó que hay mucho por hacer. Lo primero que realizó fue un diagnóstico de las distintas áreas para ver cómo se encontraban cada una. Además, destacó que el foco está puesto en la digitalización de diversos trámites para poder agilizar el tiempo de los sanjuaninos.

Actualmente, el Registro cuenta con 38 delegaciones aproximadamente en toda la provincia. Algunas funcionando muy bien, otras más o menos y otras no. En eso también están trabajando mucho, con la ayuda de la subdirectora del Registro Civil. Entre los problemas que predominan en las delegaciones se encuentran puntualmente lo referido al internet y lo edilicio. "La mayoría trabaja en el municipio o les prestan algún lugar. Entonces, estamos trabajando para que las oficinas puedan trabajar bien. La idea es que no tengan que venir acá, no centralizar si no que ellos puedan prestar todos los servicios. Hay algunos servicios que todavía se hacen exclusivamente acá y a eso estamos aspirando, que ya no se haga", destacó Benedetto a Diario La Provincia SJ.

Directora Registro Civil - Verónica Benedetto (Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ)

Posteriormente, subrayó que “en base a eso, estuvimos trabajando un poco los ejes principales; pusimos el eje en la atención al ciudadano para reducir tiempos de espera y todo lo que tiene que ver con atención. Luego, agregó que “después hicimos cambios en todo lo que es el área contable, hemos rearmado toda esa área. Estamos trabajando con todo el archivo, nos hemos encontrado con un archivo un poco abandonado y es algo fundamental, es el corazón de esta institución y de San Juan. Por ahí pasan las historias de todos los sanjuaninos, se pierde o se daña algún libro y se pierden historias. Es muy importante y tenemos puesta la mirada ahí a corto plazo de hacer cambios importantes en todo lo que es el archivo”.

En el corto plazo, Benedetto comentó que “hicimos acciones en todo lo que es la expedición de copias, eso quedó abajo (del edificio) y dio muy buen resultado en cuanto a disminución de tiempo. Todo está mucho más ordenado. Hemos puesto dos cajas rápidas, la gente que viene a sacar solamente una partida nosotros le damos un número especial y no esperan mucho en el salón. Está muy ordenado todo lo que es expedición de copia en cuanto a tiempos”.

Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ

La profesional expresó que arriba quedó todo lo que es la expedición de los DNI que se hacía antes en dos etapas: abajo se cobraba y arriba se pedía el DNI. Ahora todo lo hace un mismo operador, cobra y hace el DNI. Vale destacar esto ayudó a agilizar los tiempos.

Luego, indicó que “estamos trabajando para fin de año modernizar todo por la vía digital para que puedan hacer todos los pagos por vía virtual. Ya tenemos todo lo que es DNI, pero falta la parte de expedición de copias y la digitalización de expedientes. Eso es a lo que aspiramos en el año”.

Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ

Además, la referente en el tema destacó que “el foco estará en digitalizar los trámites para acortar los procesos y papel. Hay beneficios por todos lados. También, abrimos otro mail para organismos públicos para solicitar pedidos de partida. Por ejemplo, la fiscalía, comisarías que necesitan urgente una partida por el tema menores, directamente lo podrán mandar al mail y nosotros automáticamente en un plazo no mayor a 5 días les damos respuestas todo por vía digital. Eso queremos llevarlo a otras áreas”.

En la misma línea, comentó que “estamos trabajando también que es otros de los objetivos del año en la página web junto con la Dirección Provincial de Informática (DPI). Será una página web exclusiva del registro, desde donde puedan ver todos los trámites, cómo se realizan, qué requisitos tienen, hasta sacar turnos y poder realizar la mayor cantidad de pedidos y trámites online. A eso aspiramos a modernizar un poco el organismo”. Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ

Por último, sobre las expectativas subrayó que “poder tener la página web y poder trabajar un poco más todo lo que es la parte digital. Digitalizar todos los procesos es una de las metas más importantes". La profesional sanjuanina resaltó que la base de todo es el orden y ese es uno de los pilares fundamentales de su trabajo.

Avances en el Registro Civil

“Otras de las medidas son esto de los operativos. Lo hacemos con un abordaje territorial interministerial. Se suman varios ministerios y salimos a la comunidad. Registro Civil siempre es el más demandado porque la gente va hacer su DNI, sin costo. Sin costo para la gente, siempre vamos a zonas más alejadas y nos fue muy bien”, destacó la directora del Registro Civil, Verónica Benedetto a este medio. Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ

Posteriormente, indicó que “abrimos un canal de comunicación a través del foro de la Corte de Justicia donde se establecieron dos canales (mails) a través de los cuales hacemos inscripciones que el Poder Judicial por sentencia tiene que inscribirse. Por ejemplo, los divorcios, las adopciones, eso antes lo tenía que tramitar un abogado y a veces quedaba sin resolver. Ahora directamente los juzgados mandan al mail la documentación y nosotros hacemos la inscripción marginal y la respondemos por mail”.

El primer divorcio que se inscribió fue ahora el 29 de abril, del cuarto Juzgado Civil y fue todo digital, ya no intervienen ni los abogados ni la gente todo digital. "Eso también acortó mucho el proceso, en 5 días ya estaba en el juzgado la respuesta de la sentencia inscripta", cerró. Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ

Equipo de trabajo

“Me recibieron muy bien. Fui hablando con todos los chicos de las distintas áreas y fuimos reorganizando. Faltaba un poco el espíritu de equipo porque las áreas trabajan muy independientes. Todos mostraron muy buena predisposición y tuve mucho acompañamiento, hay un equipo de gente linda. La verdad que estoy muy contenta en ese aspecto”, comentó la referente a cargo de la dirección del Registro Civil.

Archivo

En el archivo tenemos documentación de 1800 a la fecha y de lo cual solo una parte está digitalizada. Esos libros son un tesoro porque ahí está toda la historia, los nacimientos, casamientos, divorcios: toda la vida civil de los sanjuaninos.

"Hay algunos que están un poco deteriorado. Vino una persona del archivo general de la provincia, nos hizo un informe y nos dio muchas recomendaciones de cómo trabajar. Hemos visitado todas las oficinas para ver en qué condiciones están los libros. Acá están los originales y los gemelares, siempre se hacen por duplicados. Esos quedan en las oficinas, no pueden estar en el mismo edificio por alguna catástrofe para que no se pierda toda la documentación", comentó Benedetto a este medio.

También, se estuvo trabajando en digitalizar toda esa parte del 70 para atrás. "Esto nos permitirá no tener que ir al libro ya que lo vamos a tener digital", cerró.

El camino de la profesional

Verónica Benedetto comentó que cuando el Gobernador, Marcelo Orrego, la convocó como parte de su equipo de trabajo le pareció un desafío interesante. La profesional remarcó que estuvo en un organismo similar de atención al público que es Anses, en Rawson. Destacó que le gusta mucho lo ejecutivo.